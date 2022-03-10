Почеттино: "Тоттенхэм" — мой клуб"

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино заявил, что "Тоттенхэм" всегда будет для него "особенным клубом".

Накануне ПСЖ завершил выступление в Лиге Чемпионов, по сумме двух матчей уступив "Реалу" в 1/8 финала (3:2). Можно не сомневаться, что этот результат только подстегнет спекуляции насчет будущего Маурисио.



Почеттино сватают как в "Реал" с "Манчестер Юнайтед", так и назад в "Тоттенхэм", откуда он был уволен в ноябре 2019. И кажется, что возвращение Маурисио в Северный Лондон не выглядит таким уж невозможным, на что аргентинец намекнул до матча в Мадриде.



"То было удивительное приключение, удивительное время. "Тоттенхэм" — мой клуб, мое место. Когда ты чувствуешь эту целеустремленность людей, которые выкладываются без остатка и хорошо к тебе относятся, то это невозможно забыть. "Тоттенхэм" всегда будет особенным клубом для меня", — цитирует Почеттино Evening Standard.