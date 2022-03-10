Тухель: "Лукаку не нравится эта ситуация"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель признал, что нападающий Ромелу Лукаку недоволен своей ситуацией с игровым временем.

В последнее время Тухель предпочитает играть на острие атак со своим соотечественником Каем Хаверцем, тогда как стоивший клубу почти 100 млн. фунтов Лукаку остается на скамейке запасных.



Так было и в минувшую субботу, когда Хаверц отметился дублем против "Бернли", а Лукаку даже не вышел на замену. Однако Тухель по-прежнему рассчитывает на несчастного бельгийца.



"Ромелу сражается за место в команде, как и любой другой. Именно это нам и нужно. Он сохраняет позитивный настрой, насколько это возможно".



"Ему не нравится эта ситуация, она бы никому не понравилась. Но он ведет себя очень профессионально. Я же стараюсь уважать и поддерживать его, как и любого другого".



"Конечно, в данный момент ему непросто, но он член команды, важный член команды", — цитирует Тухеля Evening Standard.