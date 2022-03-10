Гвардиола не боится попасть на другую английскую команду в Лиге Чемпионов

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не боится попасть на другую английскую команду в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

Победив 0:5 в Лиссабоне три недели назад и сыграв 0:0 на "Этихад" накануне, "Сити" уверенно прошел "Спортинг" в 1/8 финала элитного европейского турнира.



Четвертьфинала Лиги Чемпионов также достиг "Ливерпуль", а "Челси" и "Манчестер Юнайтед" имеют все шансы повторить это достижение, однако Гвардиола абсолютно спокоен насчет назначенной на 18 марта жеребьевки.



"Хочу ли я избежать встречи с кем-либо из английских команд? Я бы сказал "нет".



"Это в любом случае будет сложно для нас, для них и для соперников из других стран. Мы в 1/4 финала, мы будем готовиться, и посмотрим на результаты жеребьевки в пятницу. Для нас честь быть на этой стадии, потому что некоторые важные команды уже вылетели".



"Четыре английских команды в 1/8 финала — это уже совсем неплохо. А теперь мы вышли в 1/4 финала как одна из восьми лучших команд в Европе. Я этим наслаждаюсь".



"Я праздную это, потому что знаю, насколько это сложно. Нет такого соперника, которого было бы легко пройти".



"Сейчас нужно поздравить друг друга, сосредоточиться на Премьер-Лиге, а после жеребьевки на следующей неделе станет видно", — цитирует Гвардиолу ESPN.