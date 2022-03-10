"Сити" сыграл со "Спортингом" без голов и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Сейв Скотта Карсона "Манчестер Сити" ожидаемо подтвердил выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов, сыграв со "Спортингом" вничью — 0:0.

Всего лишь во второй раз в своей карьере — после матча Кубка Лиги с "Уикомбом" в сентябре — место в стартовом составе "горожан" получил 19-летний защитник Конрад Иган-Райли. Также с первых минут появились Александр Зинченко, Фернандиньо, Илкай Гюндоган, Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус.

В первом тайме "Спортинг" был совершенно беззуб, но при этом сдерживал своего грозного соперника и почти не позволял "Сити" создавать опасных моменты, так что обе команды были более-менее довольны игрой.

Единственный реальный шанс открыть счет в первом тайме имел Стерлинг, который выскочил один на один по левому краю штрафной, но не смог перебросить мяч через голкипера.

Второй тайм начался с того, что вышедший на замену Рияд Махрез взял игру на себя в штрафной, потерял мяч, затем вернул его себе и отдал передачу на Габриэля Жезуса, который поразил ближний угол ворот. Однако система VAR обнаружила офсайд у бразильца.

Вторые 45 минут оказались гораздо богаче на удары — даже "Спортинг" осмелел и создал несколько моментов. Прекрасную возможность забить имел Паулинью, однако Скотт Карсон, заменивший Эдерсона в воротах "Сити", выручил свою команду.

Уже на исходе компенсированного времени Стерлинг с близкого расстояния не попал по воротам.

Счет в матче, который изначально выглядел формальностью, так и не был открыт. "Спортинг" сыграл вполне достойно, а "Сити" смог посмотреть в деле свой ближайший резерв.

"Манчестер Сити" (Англия) — "Спортинг" (Португалия) — 0:0 (0:0) по сумме двух матчей — 5:0

"Манчестер Сити": Эдерсон (Карсон 73), Иган-Райли, Стоунс, Лапорт (Мбете 84), Зинченко, Гюндоган, Фернандиньо, Силва (Махрез 45), Фоден (Макати 45), Жезус, Стерлинг.

"Спортинг": Адан, Инасиу, Коатес, Нету (Феддаль 89), Порро (Эшгайю 78), Угарте, Табата, Рейс, Сарабия (Эдвардс 58), Паулинью (Сантуш 78), Слимани (Рибейру 89).

Предупреждения: Жезус — Паулинью, Слимани.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2022 00:55

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  1. ian 10.03.2022 01:21 # ian
    форма без эмблемы, клуб без фанатов, в общем, empty

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  2. true-manc 10.03.2022 01:09 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  3. ian 10.03.2022 01:08 # ian
    лол. на матч ТВ каждые 3 минуты винлайн рекламируют. ну и хорошо, что АПЛ отобрали у срач тв, а то нервов бы не осталось.

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  4. thegodfather 10.03.2022 01:05 # thegodfather
    Псж веселые ребятки. Поч не тренер, при всем уважении.

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  5. brown-ale 10.03.2022 01:02 # brown-ale
    Там, кажется, Пакет без работы остался.

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  6. vagifspurs 10.03.2022 01:00 # vagifspurs
    Аллах ряхмят элясин ПСЖ. Почеттино летом домой.

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  7. mancityman 10.03.2022 00:59 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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