"Сити" сыграл со "Спортингом" без голов и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов

"Манчестер Сити" ожидаемо подтвердил выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов, сыграв со "Спортингом" вничью — 0:0.

Всего лишь во второй раз в своей карьере — после матча Кубка Лиги с "Уикомбом" в сентябре — место в стартовом составе "горожан" получил 19-летний защитник Конрад Иган-Райли. Также с первых минут появились Александр Зинченко, Фернандиньо, Илкай Гюндоган, Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус.



В первом тайме "Спортинг" был совершенно беззуб, но при этом сдерживал своего грозного соперника и почти не позволял "Сити" создавать опасных моменты, так что обе команды были более-менее довольны игрой.



Единственный реальный шанс открыть счет в первом тайме имел Стерлинг, который выскочил один на один по левому краю штрафной, но не смог перебросить мяч через голкипера.



Второй тайм начался с того, что вышедший на замену Рияд Махрез взял игру на себя в штрафной, потерял мяч, затем вернул его себе и отдал передачу на Габриэля Жезуса, который поразил ближний угол ворот. Однако система VAR обнаружила офсайд у бразильца.



Вторые 45 минут оказались гораздо богаче на удары — даже "Спортинг" осмелел и создал несколько моментов. Прекрасную возможность забить имел Паулинью, однако Скотт Карсон, заменивший Эдерсона в воротах "Сити", выручил свою команду.



Уже на исходе компенсированного времени Стерлинг с близкого расстояния не попал по воротам.



Счет в матче, который изначально выглядел формальностью, так и не был открыт. "Спортинг" сыграл вполне достойно, а "Сити" смог посмотреть в деле свой ближайший резерв.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Спортинг" (Португалия) — 0:0 (0:0) по сумме двух матчей — 5:0



"Манчестер Сити": Эдерсон (Карсон 73), Иган-Райли, Стоунс, Лапорт (Мбете 84), Зинченко, Гюндоган, Фернандиньо, Силва (Махрез 45), Фоден (Макати 45), Жезус, Стерлинг.



"Спортинг": Адан, Инасиу, Коатес, Нету (Феддаль 89), Порро (Эшгайю 78), Угарте, Табата, Рейс, Сарабия (Эдвардс 58), Паулинью (Сантуш 78), Слимани (Рибейру 89).



Предупреждения: Жезус — Паулинью, Слимани.