"Сити" сыграл со "Спортингом" без голов и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов
"Манчестер Сити" ожидаемо подтвердил выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов, сыграв со "Спортингом" вничью — 0:0.
Всего лишь во второй раз в своей карьере — после матча Кубка Лиги с "Уикомбом" в сентябре — место в стартовом составе "горожан" получил 19-летний защитник Конрад Иган-Райли. Также с первых минут появились Александр Зинченко, Фернандиньо, Илкай Гюндоган, Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус.
В первом тайме "Спортинг" был совершенно беззуб, но при этом сдерживал своего грозного соперника и почти не позволял "Сити" создавать опасных моменты, так что обе команды были более-менее довольны игрой.
Единственный реальный шанс открыть счет в первом тайме имел Стерлинг, который выскочил один на один по левому краю штрафной, но не смог перебросить мяч через голкипера.
Второй тайм начался с того, что вышедший на замену Рияд Махрез взял игру на себя в штрафной, потерял мяч, затем вернул его себе и отдал передачу на Габриэля Жезуса, который поразил ближний угол ворот. Однако система VAR обнаружила офсайд у бразильца.
Вторые 45 минут оказались гораздо богаче на удары — даже "Спортинг" осмелел и создал несколько моментов. Прекрасную возможность забить имел Паулинью, однако Скотт Карсон, заменивший Эдерсона в воротах "Сити", выручил свою команду.
Уже на исходе компенсированного времени Стерлинг с близкого расстояния не попал по воротам.
Счет в матче, который изначально выглядел формальностью, так и не был открыт. "Спортинг" сыграл вполне достойно, а "Сити" смог посмотреть в деле свой ближайший резерв.
"Манчестер Сити" (Англия) — "Спортинг" (Португалия) — 0:0 (0:0) по сумме двух матчей — 5:0
"Манчестер Сити": Эдерсон (Карсон 73), Иган-Райли, Стоунс, Лапорт (Мбете 84), Зинченко, Гюндоган, Фернандиньо, Силва (Махрез 45), Фоден (Макати 45), Жезус, Стерлинг.
"Спортинг": Адан, Инасиу, Коатес, Нету (Феддаль 89), Порро (Эшгайю 78), Угарте, Табата, Рейс, Сарабия (Эдвардс 58), Паулинью (Сантуш 78), Слимани (Рибейру 89).
Предупреждения: Жезус — Паулинью, Слимани.
10.03.2022 00:55
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Последние комментарии:
форма без эмблемы, клуб без фанатов, в общем, empty
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КОРОЛИ!!!
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лол. на матч ТВ каждые 3 минуты винлайн рекламируют. ну и хорошо, что АПЛ отобрали у срач тв, а то нервов бы не осталось.
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Псж веселые ребятки. Поч не тренер, при всем уважении.
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Там, кажется, Пакет без работы остался.
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Аллах ряхмят элясин ПСЖ. Почеттино летом домой.
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КОРОЛИ!!!
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