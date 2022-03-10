Люк Шоу открыт к новому контракту с "Юнайтед"

Защитник Люк Шоу открыт к подписанию нового контракта с "Манчестер Юнайтед".

26-летний Шоу является одним из старожилов команды Ральфа Рангника. Люк сыграл более 200 матчей за "красных дьяволов" после своего перехода из "Саутгемптона" летом 2014.



Сейчас сразу несколько игроков "Юнайтед", включая Эрика Байи и Маркуса Рэшфорда, размышляют о смене клуба, тогда как уход Поля Погба, Хуана Маты, Эдинсона Кавани и вовсе выглядит неизбежным.



В отличие от некоторых из своих партнеров, Шоу готов не только остаться на "Олд Траффорд", но и обсудить продление сотрудничества, утверждает The Guardian.



Действующий контракт Шоу с базовой зарплатой в 150 тысяч фунтов в неделю истекает в 2023 году и предусматривает опцию продления на 12 месяцев. В случае заключения новой сделки Люк может рассчитывать на прибавку к жалованию.