"Юнайтед" готовит предложение по Левандовски

"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по нападающему "Баварии" Роберту Левандовски.

Левандовки порывался покинуть Мюнхен еще прошлым летом и, как ожидается, попытается сделать это снова по окончании нынешнего сезона.



Ожидается, что на сей раз "Бавария", не сумев склонить своего бомбардира к продлению сотрудничества, будет сговорчивее, ведь от действующего контракта Роберта остается только один год.



По информации Daily Mail, "Юнайтед" внимательно следит за ситуацией вокруг Левандовски и уже готовит свое предложение, которым надеется заинтересовать Роберта.



Интерес "красных дьяволов" к 33-летнему поляку, достигшему рубежа в 40 голов седьмой сезон подряд, обусловлен предстоящим уходом из клуба Эдинсона Кавани и туманными карьерными перспективами Мейсона Гринвуда. Есть спекуляции и насчет будущего Криштиану Роналду.