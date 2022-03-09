Джеймс пропустит четыре ближайших матча "Челси"

Правый защитник "Челси" Рис Джеймс пропустит четыре ближайших матча своего клуба из-за мышечной травмы.

Ранее в среду на своей пресс-конференции главный тренер "Челси" Томас Тухель сообщил, что в матче против "Бернли" в минувшую субботу Джеймс получил новое повреждение.



Тухель также поведал, что сегодня Рис проходит дополнительное обследование, результаты которого сейчас стали известны The Athletic.



По информации авторитетного издания, худшие опасения медицинского штаба "синих" не подтвердились, однако около пары недель 22-летнему англичанину все же придется пропустить.



Таким образом, Джеймс не сыграет против "Норвича" в четверг и против "Ньюкасла" в ближайшее воскресенье. Помимо этих двух матчей Премьер-Лиги, Рис также пропустит ответную встречу 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Лиллем" и четвертьфинал Кубка Англии против "Мидлсбро".