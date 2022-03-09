Тухель признал, что Кристенсен может уйти

Главный тренер "Челси" Томас Тухель признал, что его клуб может лишиться защитника Андреаса Кристенсена.

Согласно свежим слухам в прессе, Кристенсен уже дал согласие на переход в "Барселону" грядущим летом.



Тухель не знает, правда ли это, однако контракт Андреаса истекает в конце сезона, поэтому уход 25-летнего датчанина свободным агентом реален.



"Это (его дальнейшее пребывание в клубе) под вопросом, мы в курсе слухов. Ситуация с Андреасом ясна несколько недель, и мы — клуб и я — не рады этому. Думаю, лучшего всего для него было бы остаться, мы очень рассчитываем на него".



"Пока он не подписал новый контракт, и нам не о чем сообщить. Это сигнал для нас, и мы должны учитывать, что он может уйти. Понравится ли нам это? Нет. Сможем ли мы это пережить? Да".



"Здесь нет и не должно быть ничего личного — такие вещи случаются. Но у меня нет какой-либо дополнительной информации, которой я бы хотел поделиться", — цитирует Тухеля Sky Sports.