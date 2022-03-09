Кейн по-прежнему хочет в "Сити"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн не заинтересован в подписании нового контракта со своим клубом и готов попытаться еще раз перейти в "Манчестер Сити".

Как недавно признался главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола, его клуб сделал несколько предложений о покупке Кейна прошлым летом, однако "Тоттенхэм" заблокировал продажу своего бомбардира.



Харри находился в глубокой депрессии в начале этого сезона, но постепенно пришел в себя и к настоящему моменту наколотил уже 20 мячей за "шпор".



Однако "Тоттенхэм" уже не имеет шансов на трофеи в этом сезоне и может рассчитывать лишь на попадание в топ-4 Премьер-Лиги, как максимум. Это совершенно не соответствует амбициям капитана сборной Англии, которому грядущим летом исполнится уже 29.



В предыдущие недели Кейна связывали с переходом в "Манчестер Юнайтед", однако Sky Germany утверждает, что Харри по-прежнему хочет присоединиться к "Сити", рассматривая этот переход как гарантию трофеев.



Кейн настроен решительно и даже готов отвергнуть предложение "Тоттенхэма" о новом контракте на улучшенных условиях.