Рис Джеймс вновь травмирован

Главный тренер "Челси" Томас Тухель сообщил, что у защитника Риса Джеймса вновь возникли проблемы со здоровьем.

Вернувшись в строй после двух месяцев отсутствия с травмой задней поверхности бедра, Джеймс успел сыграть только три матча. В минувший уикенд Рис впервые с декабря появился в стартовом состав, отметившись голом и результативной передачей против "Бернли".



Однако в матче на "Терф Мур" 22-летний англичанин получил мышечное повреждение и теперь, вероятно, не сыграет против "Норвича" в Премьер-Лиге в четверг.



"Сегодня все вышли на тренировку, за исключением, конечно, Бена Чилуэлла и Риса Джеймса, у которого возникли некоторые проблемы мышечного характера после трех сыгранных матчей. Не с той ногой, которая была травмирована, а с другой".



"Мы думали, что он выйдет на тренировочное поле сегодня, но он не смог, поэтому нам нужно дополнительно его осмотреть и понять, в чем дело. Рис почувствовал дискомфорт против "Бернли" и поэтому был заменен. С тех пор ему не стало лучше".



"Мы обеспокоены, но нам нужно чуть больше деталей и информации. Сегодня его дополнительно обследуют. Все знают, что он значит для нашей команды. Это нехорошая новость. Надеюсь, это не слишком серьезно", — цитирует Тухеля Sky Sports.