Никто не готов заплатить за "Челси" 3 млрд. фунтов

Владелец "Челси" Роман Абрамович пока не получил ни одного предложения в размере 3 миллиардов фунтов за свой клуб.

Именно в 3 млрд. фунтов Абрамович оценил клуб со "Стэмфорд Бридж", на который он спешно ищет покупателя в связи с угрозой санкций.



Ранее пресса сообщала, что около 10 инвесторов проявили интерес к приобретению действующих чемпионов Лиги Чемпионов.



ESPN может подтвердить, что Абрамович уже получил несколько официальных предложений, но ни одно из них не дотягивает до желаемой суммы — потенциальные покупатели знают, что время не на стороне Романа.



Как бы то ни было, Абрамович готов рассматривать предложения до 15 марта. Затем Роман решит, кому он доверит "Челси", которым он владеет с 2003 года.