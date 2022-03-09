Никто не готов заплатить за "Челси" 3 млрд. фунтов

Роман Абрамович Владелец "Челси" Роман Абрамович пока не получил ни одного предложения в размере 3 миллиардов фунтов за свой клуб.

Именно в 3 млрд. фунтов Абрамович оценил клуб со "Стэмфорд Бридж", на который он спешно ищет покупателя в связи с угрозой санкций.

Ранее пресса сообщала, что около 10 инвесторов проявили интерес к приобретению действующих чемпионов Лиги Чемпионов.

ESPN может подтвердить, что Абрамович уже получил несколько официальных предложений, но ни одно из них не дотягивает до желаемой суммы — потенциальные покупатели знают, что время не на стороне Романа.

Как бы то ни было, Абрамович готов рассматривать предложения до 15 марта. Затем Роман решит, кому он доверит "Челси", которым он владеет с 2003 года.


Метки Абрамович, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2022 18:00

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  1. electric 09.03.2022 19:03 # electric
    Наивные рюзке: что-то знает, скоро закончится...

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  2. h22o 09.03.2022 18:49 # h22o
    тянет время, ибо что-то знает..

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  3. alexomck 09.03.2022 18:34 # alexomck
    челси максимум пол ярда стоит, как и вся украина:)

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  4. scauzer11 09.03.2022 18:16 # scauzer11
    без Ромы, чмырси по писте пойдёт, это сразу минус претендент на что либо)

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  5. danny949494 09.03.2022 18:10 # danny949494
    Не продавай, родной! Дождись. Скоро всё закончится!

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  6. ganinilyha 09.03.2022 18:06 # ganinilyha
    Абрамка ждёт, пока ситуация устаканится и сохранит клуб

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