Нету заключил новый контракт с "Вулверхэмптоном"

Португальский нападающий Педру Нету заключил с "Вулверхэмптоном" новый контракт до 2027 года.

Нету провел 83 матча за "волков" после своего перехода из "Браги" летом 2019. Педру был признан лучшим игроком на "Молинью" в сезоне 2020/21.



В апреле 2021 Нету получил тяжелую травму колена, вернувшись на футбольное поле только в прошлом месяце.



В "Вулверхэмптоне" по-прежнему возлагают большие надежды на Педру, поэтому 22-летний португалец получил возможность продлить свое пребывание в клубе.



"Я очень рад и чувствую себя здесь как дома. Я хочу продолжать выступать здесь. Я очень доволен, потому что мне очень хорошо здесь. Я хочу продолжать трудиться и многого достичь с этим клубом, потому что у нас есть соответствующий потенциал. Мы трудимся лучше и лучше, и я надеюсь чего-нибудь достичь здесь", — сообщил Нету.