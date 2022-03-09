Роналду до сих пор не может тренироваться

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду до сих пор не может приступить к тренировкам в общей группе.

Почувствовав дискомфорт в сгибающей мышце бедра, Роналду пропустил тренировку "Юнайтед" в прошлую пятницу и, к большому удивлению своих партнеров по команде, улетел в Португалию вместо того, чтобы посетить дерби против "Манчестер Сити".



Высока вероятность, что поражением 4:1 в дерби Манчестера отсутствие Криштиану не ограничится, сообщает The Telegraph.



Роналду прибыл на базу в Каррингтон еще во вторник, но не тренировался в общей группе вчера и, как ожидается, не будет этого делать сегодня.



Таким образом, теперь участие 37-летнего португальца, забившего лишь один гол в 10 последних матчах, в субботнем поединке Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" находится под большим вопросом.