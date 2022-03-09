"Арсенал" готов дать шанс Салиба

"Арсенал" готов дать шанс защитнику Вильяму Салиба в следующем сезоне.

Салиба присоединился к "Арсеналу" еще летом 2019, но до сих пор не дебютировал за лондонский клуб. Все это время Вильям получат практику в Лиге 1, поиграв за "Сент-Этьен", "Ниццу" и в нынешнем сезоне за "Марсель".



Салиба очень уверенно проводит эту кампанию, и "Марсель" хочет выкупить своего соотечественника, однако Вильям предпочитает попробовать себя в команде Микеля Артеты.



И хотя решение по Салиба будет принято только в конце сезона, Football.London ожидает, что Вильям получит не только место в первой команде "Арсенала" на следующий сезон, но и новый контракт.



20-летний француз пригодился бы Артете для ротации в центре обороны, особенно если "канонирам" удастся попасть в еврокубки на будущий сезон.