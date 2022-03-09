"Эвертону" грозит снятие очков за нарушение правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

"Эвертон" до сих пор не опубликовал свой финансовый отчет за сезон 2020/21, хотя ожидается, что убыток мерсисайдского клуба за этот период превысит 100 миллионов фунтов.



"Эвертон" мог бы подвергнуться санкциям и раньше, отобразив убыток в 260 млн. фунтов с 2017 по 2020 год, что превышает разрешенный лимит в 105 млн. фунтов за трехлетний период, однако в связи с пандемией коронавируса Премьер-Лиги сделала послабление для своих клубов.



Данное послабление заключается в том, что Премьер-Лига учитывает баланс не за трехлетний, а за четырехлетний период, но даже здесь "ириски", по всей видимости, чересчур уйдут в минус.



Позже в марте наступает дедлайн, когда все клубы должны предоставить бухгалтерскую отчетность за прошлый сезон, а значит над "Эвертоном" нависла угроза снятия очков.



Правда, даже если "ириски" подвергнутся наказанию, то это произойдет уже в следующем сезоне и не повлияет на их шансы остаться в Премьер-Лиге в этой кампании.



Добавим, дополнительным ударом по "Эвертону" стало недавнее прекращение спонсорских контрактов с компаниями Алишера Усманова, из-за чего в следующие 20 лет клуб недосчитается 300 млн. фунтов.