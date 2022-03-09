Анонс матча "Манчестер Сити" — "Спортинг"

В домашнем противостоянии со "Спортингом" "Манчестер Сити" должен подтвердить выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов благодаря внушительному преимуществу после первой встречи.

Три недели назад "Сити" уверенно выиграл первую встречу 1/8 финала, оформив победу в Лиссабоне со счетом 0:5.



Очевидно, ответная встреча представляется формальностью, и в этот вечер главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола будет держать в уме выезд к "Кристал Пэлас" в рамках Премьер-Лиги в следующий понедельник.



"У нас в строю только 14 игроков. Мы располагаем тремя защитниками, поэтому нам придется подстроиться", — посетовал Гвардиола.



- Прежде "Сити" и "Спортинг" лишь однажды встречались на "Этихад". Это случилось в 2012 году, когда "горожане" победили 3:2, но в четвертьфинал Лиги Европы пройти не смогли.



- "Сити" выиграл 22 из 25 последних матчей во всех соревнованиях.



- У "Спортинга" шесть побед в 10 последних матчах, но только одна в четырех после поражения 0:5 от "Сити" в феврале.



- "Сити" стал первой командой, одержавшей пять побед кряду на выезде в плей-офф Лиги Чемпионов.



- "Сити" — 14-я команда, достигшая рубежа в 200 голов в Лиге Чемпионов. для этого "горожанам" потребовалось 97 матчей — меньше всех.



- Рахим Стерлинг — второй самый результативный английский игрок в Лиге Чемпионов (24 гола). Больше голов только у Уэйна Руни — 30.



Крайний защитник "Сити" Кайл Уолкер все еще дисквалифицирован. Кевин Де Брюйне находится в одной желтой карточке от дисквалификации и может оказаться среди тех, кто получит передышку. Жоау Канселу приболел. Натан Аке и Рубен Диаш травмированы. Александр Зинченко должен выйти в старте.



Лига Чемпионов. 1/8 финала

"Манчестер Сити" (Англия) — "Спортинг" (Португалия). Первый матч — 5:0

Манчестер. Стадион "Этихад". 23:00 Онлайн-трансляция