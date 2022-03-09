Анонс матча "Манчестер Сити" — "Спортинг"

Бернарду Силва и Фил Фоден В домашнем противостоянии со "Спортингом" "Манчестер Сити" должен подтвердить выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов благодаря внушительному преимуществу после первой встречи.

Три недели назад "Сити" уверенно выиграл первую встречу 1/8 финала, оформив победу в Лиссабоне со счетом 0:5.

Очевидно, ответная встреча представляется формальностью, и в этот вечер главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола будет держать в уме выезд к "Кристал Пэлас" в рамках Премьер-Лиги в следующий понедельник.

"У нас в строю только 14 игроков. Мы располагаем тремя защитниками, поэтому нам придется подстроиться", — посетовал Гвардиола.

- Прежде "Сити" и "Спортинг" лишь однажды встречались на "Этихад". Это случилось в 2012 году, когда "горожане" победили 3:2, но в четвертьфинал Лиги Европы пройти не смогли.

- "Сити" выиграл 22 из 25 последних матчей во всех соревнованиях.

- У "Спортинга" шесть побед в 10 последних матчах, но только одна в четырех после поражения 0:5 от "Сити" в феврале.

- "Сити" стал первой командой, одержавшей пять побед кряду на выезде в плей-офф Лиги Чемпионов.

- "Сити" — 14-я команда, достигшая рубежа в 200 голов в Лиге Чемпионов. для этого "горожанам" потребовалось 97 матчей — меньше всех.

- Рахим Стерлинг — второй самый результативный английский игрок в Лиге Чемпионов (24 гола). Больше голов только у Уэйна Руни — 30.

Крайний защитник "Сити" Кайл Уолкер все еще дисквалифицирован. Кевин Де Брюйне находится в одной желтой карточке от дисквалификации и может оказаться среди тех, кто получит передышку. Жоау Канселу приболел. Натан Аке и Рубен Диаш травмированы. Александр Зинченко должен выйти в старте.

Лига Чемпионов. 1/8 финала
"Манчестер Сити" (Англия) — "Спортинг" (Португалия). Первый матч — 5:0
Манчестер. Стадион "Этихад". 23:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2022 12:00

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  1. ian 09.03.2022 13:10 # ian
    какой грозный взгляд у Фодена, небось мамка рядом

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  2. meshuggah 09.03.2022 12:58 # meshuggah
    Слава Украине

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  3. thegodfather 09.03.2022 12:42 # thegodfather
    Рашисты, мак уходит. Ну ниче, вы создадите свой мак, в виде блинов с лопаты, ахаха

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  4. roberto-89 09.03.2022 12:42 # roberto-89
    Сытей сидит на страпоне пхехехехехехехехехехехехехехехех ЛФК посадит сытей на страпон братишки ехехехехехехехеххеехехехехехехехехехехех

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  5. kipeloff89 09.03.2022 12:33 # kipeloff89
    Вперёд Короли!!!

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  6. ian 09.03.2022 12:33 # ian
    Все натуралы будут смотреть Реал - ПСЖ

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  7. narcot 09.03.2022 12:29 # narcot
    АААААААААААААААААААААААААААААААА

    ЦБ РФ постановил, что валюту можно будет снять только в отделениях банка, а у «Тинькофф» их нет. Теперь его клиенты дико орут и не могут снять бабки.

    (ответить)

  8. true-manc 09.03.2022 12:03 # true-manc
    > "Сити" выиграл 22 из 25 последних матчей во всех соревнованиях.
    > "Сити" стал первой командой, одержавшей пять побед кряду на выезде в плей-офф Лиги Чемпионов.
    > "Сити" — 14-я команда, достигшая рубежа в 200 голов в Лиге Чемпионов. для этого "горожанам" потребовалось 97 матчей — меньше всех.
    > Рахим Стерлинг — второй самый результативный английский игрок в Лиге Чемпионов (24 гола).

    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  9. true-manc 09.03.2022 12:01 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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