Анонс матча "Манчестер Сити" — "Спортинг"
В домашнем противостоянии со "Спортингом" "Манчестер Сити" должен подтвердить выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов благодаря внушительному преимуществу после первой встречи.
Три недели назад "Сити" уверенно выиграл первую встречу 1/8 финала, оформив победу в Лиссабоне со счетом 0:5.
Очевидно, ответная встреча представляется формальностью, и в этот вечер главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола будет держать в уме выезд к "Кристал Пэлас" в рамках Премьер-Лиги в следующий понедельник.
"У нас в строю только 14 игроков. Мы располагаем тремя защитниками, поэтому нам придется подстроиться", — посетовал Гвардиола.
- Прежде "Сити" и "Спортинг" лишь однажды встречались на "Этихад". Это случилось в 2012 году, когда "горожане" победили 3:2, но в четвертьфинал Лиги Европы пройти не смогли.
- "Сити" выиграл 22 из 25 последних матчей во всех соревнованиях.
- У "Спортинга" шесть побед в 10 последних матчах, но только одна в четырех после поражения 0:5 от "Сити" в феврале.
- "Сити" стал первой командой, одержавшей пять побед кряду на выезде в плей-офф Лиги Чемпионов.
- "Сити" — 14-я команда, достигшая рубежа в 200 голов в Лиге Чемпионов. для этого "горожанам" потребовалось 97 матчей — меньше всех.
- Рахим Стерлинг — второй самый результативный английский игрок в Лиге Чемпионов (24 гола). Больше голов только у Уэйна Руни — 30.
Крайний защитник "Сити" Кайл Уолкер все еще дисквалифицирован. Кевин Де Брюйне находится в одной желтой карточке от дисквалификации и может оказаться среди тех, кто получит передышку. Жоау Канселу приболел. Натан Аке и Рубен Диаш травмированы. Александр Зинченко должен выйти в старте.
Лига Чемпионов. 1/8 финала
"Манчестер Сити" (Англия) — "Спортинг" (Португалия). Первый матч — 5:0
Манчестер. Стадион "Этихад". 23:00 Онлайн-трансляция
09.03.2022 12:00
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какой грозный взгляд у Фодена, небось мамка рядом
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Слава Украине
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Рашисты, мак уходит. Ну ниче, вы создадите свой мак, в виде блинов с лопаты, ахаха
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Сытей сидит на страпоне пхехехехехехехехехехехехехехехех ЛФК посадит сытей на страпон братишки ехехехехехехехеххеехехехехехехехехехехех
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Вперёд Короли!!!
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Все натуралы будут смотреть Реал - ПСЖ
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АААААААААААААААААААААААААААААААА
ЦБ РФ постановил, что валюту можно будет снять только в отделениях банка, а у «Тинькофф» их нет. Теперь его клиенты дико орут и не могут снять бабки.
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> "Сити" выиграл 22 из 25 последних матчей во всех соревнованиях.
> "Сити" стал первой командой, одержавшей пять побед кряду на выезде в плей-офф Лиги Чемпионов.
> "Сити" — 14-я команда, достигшая рубежа в 200 голов в Лиге Чемпионов. для этого "горожанам" потребовалось 97 матчей — меньше всех.
> Рахим Стерлинг — второй самый результативный английский игрок в Лиге Чемпионов (24 гола).
КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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