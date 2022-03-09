Салах: "Возможно, мы чувствовали себя слишком уверенно"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах предположил, что его команда поплатилась за самоуверенность в проигранном "Интеру" матче.
До ответной встречи 1/8 финала Лиги Чемпионов накануне вечером "Ливерпуль" одержал 12 побед кряду и не проигрывал дома 366 дней.
Дважды пробивший в штангу Салах надеется, что его команда сделает правильные выводы из этого домашнего поражения (0:1) и получит импульс на остаток сезона.
"Самое важное, что мы прошли дальше. "Интер" хорошо играл с самого начала".
"Возможно, где-то глубоко в своем сознании мы чувствовали себя слишком уверенно, однако это хорошая возможность для нас извлечь урок".
"Мы проиграли матч. Возможно, это слегка подтолкнет нас".
"К счастью, это случилось не в лиге. Хорошая вещь в том, что мы прошли дальше. Каждый из нас хочет выиграть эти трофеи: Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу. Мы поборемся за оба, а там станет видно", — цитирует Салаха Daily Mail.
09.03.2022 11:00
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