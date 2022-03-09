Клопп: "Санчесу повезло, что его не удалили в первом тайме"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что нападающего "Интера" Алексиса Санчеса следовало удалить еще в первом тайме ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Едва открыв счет усилиями Лаутаро Мартинеса в матче на "Энфилде" накануне вечером, уже спустя две минуты "Интер" остался вдесятером. Дело в том, что Санчес получил вторую для себя желтую карточку за опасную игру против Фабиньо.



Удаление экс-игрока "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" вызвало немало вопросов у экспертов и фанатов, однако для Клоппа здесь все однозначно.



"Я не понимаю, почему мы должны обсуждать красную карточку. Если ты можешь выиграть мяч, только если подвергнешь соперника опасности, то значит ты не выиграл мяч. Если бы Фабиньо пошел в стык с тем же намерением, прямой ногой, то оба игрока получили бы травмы".



"Думаю, ему повезло избежать красной карточки в первом тайме, когда он так высоко поднял ногу и врезал Тиаго (Алькантаре) по колену. Страсть — это хорошо, абсолютно хорошо, но если это приводит к такого рода вещам, то смысла нет", — цитирует Клоппа Sky Sports.



