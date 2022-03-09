Гвардиола намекнул на новый контракт с Фернандиньо

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намекнул, что хочет продлить контракт с полузащитником Фернандиньо.

В этом сезоне Фернандиньо является игроком ротации, сыграв 20 матчей во всех соревнованиях за "горожан". В рамках Премьер-Лиги 36-летний бразилец отметился только шестью появлениями в стартовом составе.



Тем не менее, Гвардиола высоко ценит профессионализм Фернандиньо и не хочет терять ветерана.



"Я так рад обладать им. Он невероятный игрок и капитан. В начале сезона ему, 36-летнему игроку, было немного сложно войти в ритм, но сейчас я чувствую, что его форма становится лучше".



"Ему все равно, против кого играть. "Питерборо"? Без проблем. Другие игроки его возраста не пожелали бы играть в холодную погоду, но он хотел нам помочь, предоставив отдых Родри".



"В конце сезона мы примем решение (насчет его будущего)", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.