Рияд Махрез может заменить Ди Марию в ПСЖ

ПСЖ рассматривает вингера "Манчестер Сити" Рияда Махреза на замену Анхелю Ди Марии.

34-летний Ди Мария не блещет в этом сезоне, забив только три гола, а переговоры с Анхелем о новом контракте находятся в тупике.



Все идет к тому, что Ди Мария покинет "Парк де Пренс" свободным агентом, и Foot Mercato утверждает, что боссы французского гранда хотят пригласить Махреза на место аргентинца.



Сейчас у Махреза остается только один полный год по контракту. Если запланированные на лето переговоры о новой сделке провалятся, то у "Сити" будет только одно трансферное окно, чтобы выручить хоть какие-нибудь деньги за Рияда.



Такого рода риск может подтолкнуть "горожан" к продаже Махреза уже грядущим летом, особенно если сам Рияд, интерес к которому также приписывают "Челси", выразит желание покинуть Манчестер.



Французское издание утверждает, что для приобретения 31-летнего алжирца, забившего 21 гол за "Сити" в этом сезоне, может хватить 30 миллионов фунтов.