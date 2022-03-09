Клопп: "Если и могли позволить себе проиграть какой-либо матч, то это он"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп философски отнесся к домашнему поражению от "Интера" со счетом 0:1.

К ответной встрече 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" подходил с серией из 12 побед подряд во всех соревнованиях.



Однако плохая реализация своих моментов привела к тому, что "красные" проиграли эту отдельно взятую встречу, хотя и вышли в четвертьфинал благодаря двум забитым три недели назад в Милане голам.



Это поражение также стало для "Ливерпуля" первым домашним за целый год (366 дней), но Клопп не стыдится проиграть такому классному сопернику.



"Искусство футбола заключается в том, чтобы проигрывать правильные матчи. Я по-прежнему ненавижу проигрывать, но если мы и могли позволить себе проиграть какой-либо матч, то это сегодня вечером, потому что нашей главной целью было пройти дальше, и мы сделали это".



"Это не так, что я вне себя от счастья, но я рад, что мы прошли дальше. Это был тяжелый жребий, как мы и думали с самого начала, но мы заслужили победить по сумме двух матчей".



"У нас были кое-какие сложности, в том числе из-за уровня соперника, потому что у "Интера" очень хорошая команда. Мы все равно имели свои моменты, но не использовали их. Мне не понравился наш контрпрессинг — теряя мяч, мы должны были идти в отбор, но мы делали это не совсем так, как я хотел".



"Как бы то ни было, мы должны отдать должное мастерству соперника. Используй мы свои моменты, мы могли бы выиграть этот матч", — цитирует Клоппа Sky Sports.