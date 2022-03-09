"Ливерпуль" проиграл "Интеру", но вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов

"Ливерпуль" достиг четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов, несмотря на домашнее поражение 0:1 от "Интера".

Относительно победы над "Вест Хэмом" на выходных в стартовом составе "красных" произошло четыре изменения. Вместо Ибраимы Конате, Наби Кейта, Джордана Хендерсона и Луиса Диаса появились Жоэль Матип, Кертис Джонс, Тиаго Алькантара и Диогу Жота.



"Ливерпуль" с холодной головой начал матч, предпочитая играть в позиционный футбол и не позволяя сопернику разбежаться.



По такой осторожной игре моменты возникали крайне редко. Лучший шанс открыть счет в первом тайме хозяева создали на 31-й минуте, когда Матип пробил головой в перекладину после навеса Трента Александер-Арнольда со штрафного.



На 41-й минуте "Интер", у которого впереди почти ничего не получалось, ответил ударом Хакана Чалханоглу со штрафного — Алиссон подтвердил свой класс.



Второй тайм начался не в пример бодрее — гостям уже нечего было терять. На 52-й минуте голкипер итальянской команды Самир Ханданович, пытаясь остановить Жоту, не лучшим образом сыграл на выходе, отбив мяч прямо на Мохамеда Салаха. Египтянин мог поразить пустые ворота, но попал в штангу.



"Интер" сильно рисковал, но этот риск себя оправдал. На 61-й минуте Лаутаро Мартинес исправился за упущенный чуть ранее момент, с дистанции поразив дальний верхний угол ворот Алиссона — 0:1.



Перед гостями забрезжила надежда, однако спустя всего две минуты после гола своего партнера Алексис Санчес грубо сфолил против Фабиньо схлопотал желтую карточку, которая оказалась для него второй в матче.



Вдесятером у "Интера" не было никаких шансов — "Ливерпуль" просто лишил своего соперника мяча и даже прикладывал усилия, чтобы избежать поражения.



На 76-й минуте Салах, пробивая в касание, вновь попал в штангу. Также отличный момент имел вышедший на замену Луис Диас, но его удар с убойного положения был заблокирован Артуро Видалем.



Запаса прочности — а также численного преимущества — "Ливерпулю" хватило, чтобы относительно спокойно довести дело до победы по итогам двухматчевого противостояния, хотя у "красных" были все шансы избавить себя от нервной концовки.



"Ливерпуль" (Англия) — "Интер" (Италия) — 0:1 (0:0) по сумме двух матчей — 2:1



Гол: Мартинес 61.



"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Алькантара (Хендерсон 65), Фабиньо, Джонс (Кейта 65), Жота (Диас 83), Мане, Салах.



"Интер": Ханданович, Бастони, Де Врей (Д'Амброзио 45), Шкриниар, Перишич, Чалханоглу (Весино 83), Брозович (Гальярдини 75), Видаль, Думфрис (Дармиан 75), Мартинес (Корреа 75), Санчес.



Предупреждения: Робертсон, Жота, Мане — Бастони, Видаль, Санчес, Гальярдини.



Удаление: Санчес 63.