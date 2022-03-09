"Ливерпуль" проиграл "Интеру", но вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Лаутаро Мартинес "Ливерпуль" достиг четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов, несмотря на домашнее поражение 0:1 от "Интера".

Относительно победы над "Вест Хэмом" на выходных в стартовом составе "красных" произошло четыре изменения. Вместо Ибраимы Конате, Наби Кейта, Джордана Хендерсона и Луиса Диаса появились Жоэль Матип, Кертис Джонс, Тиаго Алькантара и Диогу Жота.

"Ливерпуль" с холодной головой начал матч, предпочитая играть в позиционный футбол и не позволяя сопернику разбежаться.

По такой осторожной игре моменты возникали крайне редко. Лучший шанс открыть счет в первом тайме хозяева создали на 31-й минуте, когда Матип пробил головой в перекладину после навеса Трента Александер-Арнольда со штрафного.

На 41-й минуте "Интер", у которого впереди почти ничего не получалось, ответил ударом Хакана Чалханоглу со штрафного — Алиссон подтвердил свой класс.

Второй тайм начался не в пример бодрее — гостям уже нечего было терять. На 52-й минуте голкипер итальянской команды Самир Ханданович, пытаясь остановить Жоту, не лучшим образом сыграл на выходе, отбив мяч прямо на Мохамеда Салаха. Египтянин мог поразить пустые ворота, но попал в штангу.

"Интер" сильно рисковал, но этот риск себя оправдал. На 61-й минуте Лаутаро Мартинес исправился за упущенный чуть ранее момент, с дистанции поразив дальний верхний угол ворот Алиссона — 0:1.

Перед гостями забрезжила надежда, однако спустя всего две минуты после гола своего партнера Алексис Санчес грубо сфолил против Фабиньо схлопотал желтую карточку, которая оказалась для него второй в матче.

Вдесятером у "Интера" не было никаких шансов — "Ливерпуль" просто лишил своего соперника мяча и даже прикладывал усилия, чтобы избежать поражения.

На 76-й минуте Салах, пробивая в касание, вновь попал в штангу. Также отличный момент имел вышедший на замену Луис Диас, но его удар с убойного положения был заблокирован Артуро Видалем.

Запаса прочности — а также численного преимущества — "Ливерпулю" хватило, чтобы относительно спокойно довести дело до победы по итогам двухматчевого противостояния, хотя у "красных" были все шансы избавить себя от нервной концовки.

"Ливерпуль" (Англия) — "Интер" (Италия) — 0:1 (0:0) по сумме двух матчей — 2:1

Гол: Мартинес 61.

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Алькантара (Хендерсон 65), Фабиньо, Джонс (Кейта 65), Жота (Диас 83), Мане, Салах.

"Интер": Ханданович, Бастони, Де Врей (Д'Амброзио 45), Шкриниар, Перишич, Чалханоглу (Весино 83), Брозович (Гальярдини 75), Видаль, Думфрис (Дармиан 75), Мартинес (Корреа 75), Санчес.

Предупреждения: Робертсон, Жота, Мане — Бастони, Видаль, Санчес, Гальярдини.

Удаление: Санчес 63.


Метки Интер, Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2022 01:00

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Последние комментарии:




  1. b84 09.03.2022 01:16 # b84
    Нервный матч. Интер молодцом, бульдоги. Судейство по делу я считаю. Ливер не выкладывался особо. Ну хоть так. Едем дальше.
    YNWA!!!

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  2. casper-lfc 09.03.2022 01:13 # casper-lfc
    Ливерпуль без нервов не умеют, но в проходе в 1/4 не сомневался ни на секунду)

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  3. liverfun 09.03.2022 01:12 # liverfun
    вязкий матч, но моментов много засрали, весь каркас обстучали. атакующая линия чет совсем не понравилась. по сумме двух игр небольшой перевес был на стороне ливерпуля, что и отражает счет. интер хорош, неприятный и организованный соперник.
    календарь у красных тяжелый, видимо по этому последние матчи особо не рвут жилы.
    клопп топ

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  4. gerrard08 09.03.2022 01:11 # gerrard08
    Мдааа, такого лютого нефарта давно не видел. Счет должен был быть минимум 2-1. Хз че там по хg но наверно чот тип 2.9 - 0.2. Лоутаро забил дурака, красивого но дурака. В целом игру хоть и контролировали, но вообще без интенсивности должной, еще очень разочаровывали отсутсвие вовлечения Жоты и Мане, ну и взаимопонимание между напами было херовое. Защита и опорные хорошо выходили из под прессинга, это радовало.

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  5. naby-keita 09.03.2022 01:10 # naby-keita
    Ебать наверху комментаторы все отбитые, как будто другой матч смотрели. То Матип не футболист, то Интер возил Ливерпуль....
    Я ни на что не намекаю, однако у меня вызывают сомнения их уровень восприятия информации. Настолько же нужно быть оторванным от реальности и писать весь этот свой бред, выдавая его за истину ....

    Ливерпуль провел уверенный матч, жаль Салаху не повезло попасть 2 раза в штангу.

    Мане топарь, МОТМ

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  6. brown-ale 09.03.2022 01:07 # brown-ale
    Это расплата за фарт в первом матче. Там забили два гола на шару, в это раз ничего не шло в ворота.

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  7. skychnie-oboi 09.03.2022 01:06 # skychnie-oboi
    Каличи - Матип мандражный ебучий диплодок.Он наверное даже 10 раз не набьет мяч - настолько он конченный и атехничный футболист.

    На Клоппе в конце матча - лица не было от такого позора и кривоногости.

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  8. true-manc 09.03.2022 01:06 # true-manc
    Интер возит никчемных лузерпуков по игре, по делу дерет портовню, жалкая скузня беспомощно мочит свои трусики, прижимается к собственным воротам, вот только Интер забивает гол и... судья сразу же быстро показывает игроку Интера красную карточку, чтобы итальянцы не посмели сравняться по сумме двух матчей.

    Просто ор с этих сволочей кабинетных. Скузня - позор Англии. И так из года в год тащат бичей портовых, чтобы они потом могли кукарекать о своих липовых победах в этом проплаченном недотурнире...

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  9. thegodfather 09.03.2022 01:05 # thegodfather
    Интер хорош. Достойно.

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  10. ygyrbendar 09.03.2022 01:05 # ygyrbendar
    Слава КПСС!

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