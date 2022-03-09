Основатель Binance отказался от покупки "Челси"

Основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао отказался от покупки "Челси".

Недавно эксперты из Bloomberg оценили состояние Чжао в 96 миллиардов долларов (73 млрд. фунтов), что делает Чанпэна 11-м богатым человеком на планете.



Чжао без проблем мог бы позволить себе покупку клубу со "Стэмфорд Бридж", за который Роман Абрамович надеется выручить около 3 млрд. фунтов.



Как сообщает Reuters, Чжао действительно контактировал с торговым банком Raine Group, который по поручению Абрамовича ищет покупателя на "Челси", но дальнейших шагов решил не предпринимать.



Официальный представитель Чжао также прокомментировал эти слухи, сообщив, что владение футбольным клубом не входит в число приоритетов Чанпэна.