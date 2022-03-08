Консорциум Бели сделал предложение о покупке "Челси"

Консорциум американского миллиардера Тодда Бели сделал предложение о покупке "Челси" у Романа Абрамовича.

По информации The Telegraph, партнерами Бели выступают 86-летний швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и еще один бизнесмен, чье имя не раскрывается.



Вопреки ожиданиям самого Бели, Тодд и партнеры пока не получили ответа от нью-йоркского торгового банка Raine Group, которому Абрамович поручил задачу по продаже своего клуба.



Консорциум Бели — далеко не единственный претендент на "Челси". Около 10 инвесторов проявили интерес к покупке клуба со "Стэмфорд Бридж", и Абрамович готов к приему предложений до 15 марта.



Добавим, Бели является совладельцем бейсбольного клуба "Лос-Анджелес Доджерс".