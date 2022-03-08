Гвардиола "так зол" на Уолкера из-за удаления против "РБ Лейпциг"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он по-прежнему "так зол" из-за красной карточки Кайла Уолкера в матче группового этапа Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг".

Напомним, УЕФА расширил дисквалификацию Уолкера до трех матчей после того, как 7 декабря Кайл был удален за грубую игру против Андре Силвы.



В преддверии ответного матча 1/8 финала против "Спортинга" Гвардиола признался, что до сих пор не может простить своему подопечному тот абсолютно ненужный фол.



"Он заслужил трехматчевую дисквалификацию. Когда игрок делает нечто глупое, он заслуживает, чтобы его дисквалифицировали на три матча".



"Я не был рад поступку Кайла. Я по-прежнему так зол на него".



"Нет необходимости обсуждать это — он и так все понимает. Кайл так важен для нас — вы видели, как он сыграл против "Юнайтед". Но в Лейпциге мы уже прошли дальше, и от матча оставалось 10 минут, так зачем было так поступать? Он заслужил трехматчевую дисквалификацию".



"Клуб подал апелляцию, но я не поддержал это. Они так поступили, потому что в других похожих случаях игроки получали двухматчевую дисквалификацию. Но он заслуживает свое наказание. Надеюсь, он извлечет урок на будущее", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.