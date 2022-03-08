"Ньюкасл" готов побороться за Рюдигера

"Ньюкасл" готов вступить в борьбу за центрального защитника "Челси" Антонио Рюдигера.

Как известно, контракт Рюдигера с "Челси" истекает в конце сезона, и нависшая над "Стэмфорд Бридж" неопределенность, связанная с продажей Романом Абрамовичем клуба, не повышает шансы "синих" сохранить ведущего защитника.



Среди фаворитов в борьбе за Рюдигера значатся "Реал", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед", однако амбициозный "Ньюкасл" готов составить конкуренцию ведущим клубам европейского футбола, сообщает The Telegraph.



Ожидается, что Рюдигер дождется окончания сезона, прежде чем примет решение насчет своего будущего. Пока Антонио не отметает никакой из вариантов, включая новый контракт с "Челси".