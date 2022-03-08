Игроки "Арсенала" получат бонусы в полмиллиона фунтов, если попадут в Лигу Чемпионов

Каждый из игроков "Арсенала" получит бонус в размере до 500,000 фунтов, если клуб завоюет путевку в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона.

Как известно, "Арсенал" не участвует в Лиге Чемпионов с 2017 года, а в этом сезоне "канониры" вообще не играют в еврокубках.



Однако сейчас команда Микеля Артета держится на четвертом месте в Премьер-Лиге, опережая "Манчестер Юнайтед" на одно очко и имея три матча в запасе. Также дышат "канонирам" в спину "Вест Хэм" и "Тоттенхэм".



У "Арсенала" есть реальные шансы вернуться в элитный европейский турнир, выступление в котором позволило бы клубу заработать минимум 50 млн. фунтов в качестве призовых и отчислений от телевизионных трансляций.



Мотивировать подопечных Артеты к этому достижению должны внушительные бонусы, утвержденные еще до старта сезона. Игроки смогут единоразово получить до 500 тыс. фунтов, а некоторые, как прописано в их контрактах, автоматически увеличат свою зарплату на следующий сезон.