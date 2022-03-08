Премьер-Лига лишила Россию прав на трансляцию своих матчей

Акция в поддержку Украины Премьер-Лига официально объявила о прекращении телевизионного контракта по трансляциям своих матчей на территории России.

В опубликованном сегодня заявлении Премьер-Лига осуждает военное вторжение России на Украину, а также сообщает, что все 20 клубов проголосовали за прекращение контракта с компанией Rambler, чья платформа "Окко" транслировала матчи английского первенства для российских зрителей.

Отметим, что контракт с Rambler должен был истечь через три месяца. О судьбе нового шестилетнего соглашения Премьер-Лиги с "Матч ТВ" стоимостью 42 миллиона фунтов пока ничего неизвестно — это решение клубам еще предстоит принять.

BBC отмечает, что клубам Премьер-Лиги хватило всего 15 минут, чтобы единодушно проголосовать за расторжение истекавшего контракта. Решение вступает в силу немедленно, а значит уже назначенные на четверг матчи не будут показаны телезрителям из России.

Кроме того, клубы Премьер-Лиги согласились выделить 1 млн. фунтов на поддержку людей с Украины.

Аналогичным образом сегодня поступила и FA, лишив "Матч ТВ" возможности транслировать матчи Кубка Англии.


Метки FA, Кубок Англии, Премьер-Лига, ТВ

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2022 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1264

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  1. mancunia-planet 08.03.2022 19:34 # mancunia-planet
    Ебучий запад, они даже инвалидам впаяли свои санкции, за что. Спорт ведь должен быть вне политики и всё такое... Теперь всем ясно, что запад это гниль, на ровном месте создают проблем. Ну не нравится тебе Россия так ебошь конкретно чинуш и всех кто причастен к этому безпределу. Жаль. На окко было удобно очень.

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  2. gunnerlove 08.03.2022 19:34 # gunnerlove
    будут смотреть QazSport и UZreport

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  3. chlesea88 08.03.2022 19:19 # chlesea88
    в пидорашке почти все смотрят пиратские трансляции так что им пох

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  4. skychnie-oboi 08.03.2022 19:18 # skychnie-oboi
    Парочку кинут на РПЛ - остальных накуй на заводы.))Так как в других видах спортах так же пиндец.

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  5. redwhitegun 08.03.2022 19:15 # redwhitegun
    По сути теряем только комментаторов, но ничего. Зато в ближайшее время не услышу Елагина)

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  6. true-manc 08.03.2022 19:11 # true-manc
    жуйте какулю, пидорашки, и завидуйте цивилизованным странам)))

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  7. royal-sovereign 08.03.2022 19:07 # royal-sovereign
    Пох. Зато чемпик бульбофюрера можно до усрачки зырить.

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  8. thegodfather 08.03.2022 19:04 # thegodfather
    Кроме того, клубы Премьер-Лиги согласились выделить 1 млн. фунтов на поддержку людей с Украины.

    Аналогичным образом сегодня поступила и FA, лишив "Матч ТВ" возможности транслировать матчи Кубка Англии.

    Источник: http://fapl.ru/posts/91838/?c=1#c7523414

    Императоры!!!

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  9. thegodfather 08.03.2022 19:03 # thegodfather
    Дратути, ааахахах

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