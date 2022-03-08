Премьер-Лига лишила Россию прав на трансляцию своих матчей
Премьер-Лига официально объявила о прекращении телевизионного контракта по трансляциям своих матчей на территории России.
В опубликованном сегодня заявлении Премьер-Лига осуждает военное вторжение России на Украину, а также сообщает, что все 20 клубов проголосовали за прекращение контракта с компанией Rambler, чья платформа "Окко" транслировала матчи английского первенства для российских зрителей.
Отметим, что контракт с Rambler должен был истечь через три месяца. О судьбе нового шестилетнего соглашения Премьер-Лиги с "Матч ТВ" стоимостью 42 миллиона фунтов пока ничего неизвестно — это решение клубам еще предстоит принять.
BBC отмечает, что клубам Премьер-Лиги хватило всего 15 минут, чтобы единодушно проголосовать за расторжение истекавшего контракта. Решение вступает в силу немедленно, а значит уже назначенные на четверг матчи не будут показаны телезрителям из России.
Кроме того, клубы Премьер-Лиги согласились выделить 1 млн. фунтов на поддержку людей с Украины.
Аналогичным образом сегодня поступила и FA, лишив "Матч ТВ" возможности транслировать матчи Кубка Англии.
08.03.2022 19:00
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Последние комментарии:
Ебучий запад, они даже инвалидам впаяли свои санкции, за что. Спорт ведь должен быть вне политики и всё такое... Теперь всем ясно, что запад это гниль, на ровном месте создают проблем. Ну не нравится тебе Россия так ебошь конкретно чинуш и всех кто причастен к этому безпределу. Жаль. На окко было удобно очень.
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будут смотреть QazSport и UZreport
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в пидорашке почти все смотрят пиратские трансляции так что им пох
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Парочку кинут на РПЛ - остальных накуй на заводы.))Так как в других видах спортах так же пиндец.
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По сути теряем только комментаторов, но ничего. Зато в ближайшее время не услышу Елагина)
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жуйте какулю, пидорашки, и завидуйте цивилизованным странам)))
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Пох. Зато чемпик бульбофюрера можно до усрачки зырить.
(ответить)
Кроме того, клубы Премьер-Лиги согласились выделить 1 млн. фунтов на поддержку людей с Украины.
Аналогичным образом сегодня поступила и FA, лишив "Матч ТВ" возможности транслировать матчи Кубка Англии.
Источник: http://fapl.ru/posts/91838/?c=1#c7523414
Императоры!!!
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Дратути, ааахахах
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