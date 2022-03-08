Премьер-Лига лишила Россию прав на трансляцию своих матчей

Премьер-Лига официально объявила о прекращении телевизионного контракта по трансляциям своих матчей на территории России.

В опубликованном сегодня заявлении Премьер-Лига осуждает военное вторжение России на Украину, а также сообщает, что все 20 клубов проголосовали за прекращение контракта с компанией Rambler, чья платформа "Окко" транслировала матчи английского первенства для российских зрителей.



Отметим, что контракт с Rambler должен был истечь через три месяца. О судьбе нового шестилетнего соглашения Премьер-Лиги с "Матч ТВ" стоимостью 42 миллиона фунтов пока ничего неизвестно — это решение клубам еще предстоит принять.



BBC отмечает, что клубам Премьер-Лиги хватило всего 15 минут, чтобы единодушно проголосовать за расторжение истекавшего контракта. Решение вступает в силу немедленно, а значит уже назначенные на четверг матчи не будут показаны телезрителям из России.



Кроме того, клубы Премьер-Лиги согласились выделить 1 млн. фунтов на поддержку людей с Украины.



Аналогичным образом сегодня поступила и FA, лишив "Матч ТВ" возможности транслировать матчи Кубка Англии.