Конте: "Попадание в Лигу Чемпионо стало бы нашим титулом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что попадание "шпор" в топ-4 в этом сезоне было бы сродни победе в Лиге Чемпионов или Премьер-Лиге.

Благодаря победе 5:0 над "Эвертоном" подопечные Конте сократили отставание от замыкающего первую четверку "Арсенала" до трех очков.



Ранее Антонио привык сражаться за трофеи, но в сложившихся обстоятельствах рассматривает завоевание четвертого места как огромное достижение.



"Мы постараемся сделать все возможное, а в конце будет видно. Нам остается сыграть только 12 матчей, мы уже не сражаемся ни за какой трофей, и ответственность за это лежит на мне".



"Как вы знаете, мне не нравится говорить об амбициях попасть в Лигу Чемпионов, потому что я хочу сражаться за победу в лиге и выигрывать трофеи, но в нашей ситуации попадание в Лигу Чемпионов может быть нашим титулом Премьер-Лиги".



"Мы имеем право отпраздновать эту победу, но уже завтра мы должны начать думать о субботе. Это будет ключевой матч".



"Я хочу, чтобы мои игроки отпраздновали победу, но при этом нельзя терять концентрацию на нашей цели. Нам остается 12 матчей, и они будут подобны финалам для нас".



"Сейчас я ставлю перед командой цель оставаться вблизи ведущих команд до самого конца и постараться достичь чего-нибудь важного. Повторюсь, попадание в топ-4 в этом сезоне было бы сродни победе в Лиге Чемпионов или Премьер-Лиге для нас", — цитирует Конте ESPN.