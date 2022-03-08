Кристенсен сказал "да" "Барселоне"
Защитник "Челси" Андреас Кристенсен согласился на переход в "Барселону" грядущим летом.
Ранее в этом сезоне Кристенсен был на пороге подписания нового контракта с "Челси", но в последний раз передумал, а с наступлением января получил возможность вести переговоры с зарубежными клубами, чем "Барселона" и воспользовалась.
Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, Андреас уже да устное согласие на переход в каталонский клуб. Сейчас нет никаких сомнений, что в следующем сезоне 25-летний датчанин будет выступать за команду Хави.
Договорившись на словах, сейчас Кристенсен и "Барселона" находятся в процессе оформления контракта до 2027 года. Трансфер состоится на условиях свободного агента.
08.03.2022 17:00
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Последние комментарии:
Ну и куй с ним.... есть как есть не велика потеря! Рюди надо подписать!
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Удачи
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С одной стороны действующий победитель Лиги Чемпионов.
С другой Срабелона в кризисе и без денег.
И даже в таких условиях крысы кидают жалкий чукотский клубишко и бегут вспять.
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Похуй. Кунде забираем.
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Скучать не буду
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Вместе с Лонгле тусить будут
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