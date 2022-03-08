Кристенсен сказал "да" "Барселоне"

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен согласился на переход в "Барселону" грядущим летом.

Ранее в этом сезоне Кристенсен был на пороге подписания нового контракта с "Челси", но в последний раз передумал, а с наступлением января получил возможность вести переговоры с зарубежными клубами, чем "Барселона" и воспользовалась.



Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, Андреас уже да устное согласие на переход в каталонский клуб. Сейчас нет никаких сомнений, что в следующем сезоне 25-летний датчанин будет выступать за команду Хави.



Договорившись на словах, сейчас Кристенсен и "Барселона" находятся в процессе оформления контракта до 2027 года. Трансфер состоится на условиях свободного агента.