Кристенсен сказал "да" "Барселоне"

Андреас Кристенсен Защитник "Челси" Андреас Кристенсен согласился на переход в "Барселону" грядущим летом.

Ранее в этом сезоне Кристенсен был на пороге подписания нового контракта с "Челси", но в последний раз передумал, а с наступлением января получил возможность вести переговоры с зарубежными клубами, чем "Барселона" и воспользовалась.

Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, Андреас уже да устное согласие на переход в каталонский клуб. Сейчас нет никаких сомнений, что в следующем сезоне 25-летний датчанин будет выступать за команду Хави.

Договорившись на словах, сейчас Кристенсен и "Барселона" находятся в процессе оформления контракта до 2027 года. Трансфер состоится на условиях свободного агента.


Метки Барселона, Кристенсен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 08.03.2022 18:18 # chelsiukpro
    Ну и куй с ним.... есть как есть не велика потеря! Рюди надо подписать!

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  2. division 08.03.2022 17:22 # division
    Удачи

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  3. superglor 08.03.2022 17:15 # superglor
    С одной стороны действующий победитель Лиги Чемпионов.

    С другой Срабелона в кризисе и без денег.

    И даже в таких условиях крысы кидают жалкий чукотский клубишко и бегут вспять.

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  4. thegodfather 08.03.2022 17:14 # thegodfather
    Похуй. Кунде забираем.

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  5. sisyazavr 08.03.2022 17:00 # sisyazavr
    Скучать не буду

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  6. ganinilyha 08.03.2022 17:00 # ganinilyha
    Вместе с Лонгле тусить будут

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