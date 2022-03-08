"Барселона" обсуждает выкуп Траоре

"Барселона" вступила в переговоры с "Вулверхэптоном" о выкупе вингера Адамы Траоре.

Напомним, в январе "Барселона", опередив "Тоттенхэм", взяла Траоре в аренду до конца этого сезона.



Вернувшись в родной клуб, Адама сразу заиграл на высоком уровне и уже отметился четырьмя результативными передачами.



Как сообщает TEAMtalk, "Барселона" уже приняла решение воспользоваться своей опцией по выкупу Траоре у "волков" за 25 миллионов фунтов.



Сейчас два клуба ведут переговоры об условиях сделки, а значит 26-летний испанец едва ли вернется на "Молинью".