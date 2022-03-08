Агбонлахор считает, что в сборной Англии должен играть Джеймс, а не Трент
Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что на позиции правого защитника в сборной Англии должен играть Рис Джеймс из "Челси", а не Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля".
23-летий Александер-Арнольд и вернувшийся в строй после травмы 22-летний Джеймс ярко проявили себя в минувший уикенд, сделав по результативной передаче, а Рис вдобавок записал на себя гол.
Однако Агбонлахор видит у Джеймс два ключевых преимущества над конкурентом: игра в обороне и скорость.
"Я бы предпочел Риса Джейса — лишь потому, что он лучше в оборонительном плане".
"Если вы говорите, что Трент Александер-Арнольд обращается с мячом на 10 баллов из 10, тогда Рис Джеймс — на девять из 10, а этого достаточно для данной позиции".
"Посмотрите, как Рис Джеймс сыграл против "Бернли". Он забивает и ассистирует ровно так же, как Трент Александер-Арнольд, но Рис Джеймс гораздо лучше в оборонительном плане, а также он выглядит быстрее", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.
08.03.2022 15:00
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Последние комментарии:
В обороне Трент полный ноль
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Вечное противостояние, которое будет делать лучше каждого из них?
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Так и есть.
Джеймс > ТАА.
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Лол пусть играет похуй. сборная англии уже давно зашкварена и ни на что не способна
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А как же ван Биссака? Он же лучше их всех вместе взятых. Шутка ёпта.
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Мнение нонаме никого не интересует
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Наконец-то в сборной не будет больше старика уолкера на этой позиции
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