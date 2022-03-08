Агбонлахор считает, что в сборной Англии должен играть Джеймс, а не Трент

Рис Джеймс Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что на позиции правого защитника в сборной Англии должен играть Рис Джеймс из "Челси", а не Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля".

23-летий Александер-Арнольд и вернувшийся в строй после травмы 22-летний Джеймс ярко проявили себя в минувший уикенд, сделав по результативной передаче, а Рис вдобавок записал на себя гол.

Однако Агбонлахор видит у Джеймс два ключевых преимущества над конкурентом: игра в обороне и скорость.

"Я бы предпочел Риса Джейса — лишь потому, что он лучше в оборонительном плане".

"Если вы говорите, что Трент Александер-Арнольд обращается с мячом на 10 баллов из 10, тогда Рис Джеймс — на девять из 10, а этого достаточно для данной позиции".

"Посмотрите, как Рис Джеймс сыграл против "Бернли". Он забивает и ассистирует ровно так же, как Трент Александер-Арнольд, но Рис Джеймс гораздо лучше в оборонительном плане, а также он выглядит быстрее", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.


Метки Агбонлахор, Александер-Арнольд, Джеймс, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 916

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 08.03.2022 16:15 # meshuggah
    В обороне Трент полный ноль

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  2. liverpool888 08.03.2022 15:50 # liverpool888
    Вечное противостояние, которое будет делать лучше каждого из них?

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  3. chelsea88 08.03.2022 15:25 # chelsea88
    Так и есть.
    Джеймс > ТАА.

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  4. bangladesh 08.03.2022 15:18 # bangladesh
    Лол пусть играет похуй. сборная англии уже давно зашкварена и ни на что не способна

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  5. mancunia-planet 08.03.2022 15:08 # mancunia-planet
    А как же ван Биссака? Он же лучше их всех вместе взятых. Шутка ёпта.

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  6. electric 08.03.2022 15:06 # electric
    Мнение нонаме никого не интересует

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  7. tursa 08.03.2022 15:01 # tursa
    Наконец-то в сборной не будет больше старика уолкера на этой позиции

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