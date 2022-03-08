Агбонлахор считает, что в сборной Англии должен играть Джеймс, а не Трент

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что на позиции правого защитника в сборной Англии должен играть Рис Джеймс из "Челси", а не Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля".

23-летий Александер-Арнольд и вернувшийся в строй после травмы 22-летний Джеймс ярко проявили себя в минувший уикенд, сделав по результативной передаче, а Рис вдобавок записал на себя гол.



Однако Агбонлахор видит у Джеймс два ключевых преимущества над конкурентом: игра в обороне и скорость.



"Я бы предпочел Риса Джейса — лишь потому, что он лучше в оборонительном плане".



"Если вы говорите, что Трент Александер-Арнольд обращается с мячом на 10 баллов из 10, тогда Рис Джеймс — на девять из 10, а этого достаточно для данной позиции".



"Посмотрите, как Рис Джеймс сыграл против "Бернли". Он забивает и ассистирует ровно так же, как Трент Александер-Арнольд, но Рис Джеймс гораздо лучше в оборонительном плане, а также он выглядит быстрее", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.