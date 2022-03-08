Клопп: "Сити" — сложнейший соперник, что я встречал"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "Манчестер Сити" своим сложнейшим соперником в карьере.

В этом сезоне, как и в предыдущих, "Сити" и "Ливерпуль" продолжают доминировать в Премьер-Лиге над остальными командами.



Клопп чувствует, что они с Хосепом Гвардиолой, который ранее тоже назвал мерсисайдцев своим сильнейшим соперником, подстегивают друг друга.



"Взаимно! Я могу сказать, что "Сити" — сложнейший соперник, что я когда-либо встречал, но я не должен забывать, что уже противостоял Пепу, когда он тренировал "Баварию", и я не могу сказать, что мне было гораздо проще".



"В последние годы мы подстегивали друг друга до безумных уровней, и это отражается на количестве набранных очков. Ладно, в силу очевидных причин мы не смогли составить конкуренцию в прошлом году, но в остальные годы мы были рядом".



"Думаю, без нас "Сити" бы не набрал такого количества очков, как в итоге наберет, и для нас это практически так же. Однако впереди еще много матчей — посмотрим, где мы окажемся", — цитирует Клоппа Sky Sports.