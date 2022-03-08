Клопп: "Сити" — сложнейший соперник, что я встречал"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "Манчестер Сити" своим сложнейшим соперником в карьере.
В этом сезоне, как и в предыдущих, "Сити" и "Ливерпуль" продолжают доминировать в Премьер-Лиге над остальными командами.
Клопп чувствует, что они с Хосепом Гвардиолой, который ранее тоже назвал мерсисайдцев своим сильнейшим соперником, подстегивают друг друга.
"Взаимно! Я могу сказать, что "Сити" — сложнейший соперник, что я когда-либо встречал, но я не должен забывать, что уже противостоял Пепу, когда он тренировал "Баварию", и я не могу сказать, что мне было гораздо проще".
"В последние годы мы подстегивали друг друга до безумных уровней, и это отражается на количестве набранных очков. Ладно, в силу очевидных причин мы не смогли составить конкуренцию в прошлом году, но в остальные годы мы были рядом".
"Думаю, без нас "Сити" бы не набрал такого количества очков, как в итоге наберет, и для нас это практически так же. Однако впереди еще много матчей — посмотрим, где мы окажемся", — цитирует Клоппа Sky Sports.
08.03.2022 14:00
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сучка скузнявая может не льстить, все равно её вместе со всем портовым борделем КОРОЛИ отшлепают 10 апреля
P.S. как же, конечно, смешно насекомое нализывает своему еб*рю, прося пощады, ору)))
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ЕБарь личный пепа
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Лысый как крыса сука
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