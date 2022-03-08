Лэмпард уверен, что "Эвертон" избежит вылета из Премьер-Лиги

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард уверен, что его команда избежит вылета из Премьер-Лиги.

Накануне вечером "Эвертон" был разгромлен "Тоттенхэмом" со счетом 5:0, показав удручающий по содержанию футбол. Теперь "ириски" находятся всего в одном очке от зоны вылета.



"Эвертон" не понижался в классе с сезона 1950/51 и неизменно выступает в высшем дивизионе с 1954 года. Лэмпард уверен, что и на сей раз "ириски" продлят прописку в элите.



"Я уверен, но это ничего не значит. У меня нет волшебной палочки. Я абсолютно уверен, поэтому я и взялся за эту работу".



"Когда я пришел, здесь было ощущение, что клуб может вылететь. Это ощущение витало вокруг города, и я должен был изменить это. Думаю, мы это изменили, но наша ситуация — это все равно испытание".



"Я не боюсь того, что ждет нас впереди. Я предвкушаю два следующих матча на "Гудисоне". Я буду к ним готов, как и игроки, они должны быть готовы", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.