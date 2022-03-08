Лэмпард уверен, что "Эвертон" избежит вылета из Премьер-Лиги

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард уверен, что его команда избежит вылета из Премьер-Лиги.

Накануне вечером "Эвертон" был разгромлен "Тоттенхэмом" со счетом 5:0, показав удручающий по содержанию футбол. Теперь "ириски" находятся всего в одном очке от зоны вылета.

"Эвертон" не понижался в классе с сезона 1950/51 и неизменно выступает в высшем дивизионе с 1954 года. Лэмпард уверен, что и на сей раз "ириски" продлят прописку в элите.

"Я уверен, но это ничего не значит. У меня нет волшебной палочки. Я абсолютно уверен, поэтому я и взялся за эту работу".

"Когда я пришел, здесь было ощущение, что клуб может вылететь. Это ощущение витало вокруг города, и я должен был изменить это. Думаю, мы это изменили, но наша ситуация — это все равно испытание".

"Я не боюсь того, что ждет нас впереди. Я предвкушаю два следующих матча на "Гудисоне". Я буду к ним готов, как и игроки, они должны быть готовы", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.


Метки Лэмпард, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 08.03.2022 13:14 # suddenly
    Лэмпард уверен, что сможет вывести "Эвертон" в Чемпионшип

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  2. gerrard08 08.03.2022 13:03 # gerrard08
    Слишком поздно возглавил, а то были бы все шансы.

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  3. tursa 08.03.2022 13:02 # tursa
    Повезло что есть норвич лидс и уотфорд, они вылетят в этом году

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