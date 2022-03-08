Анонс матча "Ливерпуль" — "Интер"

Ливерпуль Во вторник вечером "Ливерпуль" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Интера", имея перевес в два года после первой встречи.

Поздние голы Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха обеспечили "Ливерпулю" победу 0:2 на "Сан-Сиро" три недели назад. Примечательно, что других ударов в створ в том матче "красные" не нанесли.

Результат первой встречи делает "Ливерпуль" большим фаворитом противостояния, однако главный тренер "красных" Юрген Клопп не расслабляется.

"Они приедут сюда не как туристы. Я знаю, что они хотят отыграться. Мы это приветствуем, потому что мы не та команда, которая обороняет результат", — заявил Клопп на пресс-конференции.

- "Ливерпуль" выиграл 12 из своих 15 матчей во всех соревнованиях в этом календарном году. Три оставшихся — это ничья с "Арсеналом" в Кубке Лиги, ничья с "Челси" в Премьер-Лиге и одержанная только в серии пенальти победа над "Челси" в финале Кубка Лиги.

- На "Энфилде" Ливерпуль" не проигрывает в еврокубках с ноября 2020, когда потерпел поражение 0:2 от "Аталанты".

- "Интер" выиграл только два матча с января и до победы 5:0 над "Салернитаной" на выходных не мог забить в четырех поединках кряду.

- Последний раз "Интер" достигал 1/4 финала Лиги Чемпионов еще в 2011 году.

- Нападающие "Интера" Лаутаро Мартинес и Эдин Джеко на двоих забили 26 голов в этом сезоне Серии А, включая все пять против "Салернитаны".

В преддверии этого матча лазарет "Ливерпуля" опустел. Возобновили занятия в общей группе Жоэль Матип, Тиаго Алькантара и Роберто Фирмино. Последнему, как сказал Клопп, возможно, еще потребуется несколько тренировок.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
"Ливерпуль" (Англия) — "Интер" (Италия). Первый матч — 2:0
Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 23:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Интер, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 08.03.2022 12:54 # true-manc
    Клопп: "Если бы не "Ливерпуль", никто бы не нюхал "Сити"

    Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что "Манчестер Сити" остался бы без жопонюхов, если бы не его команда

    Источник: http://fapl.ru/posts/91827/

    ору)))

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  2. mafia 08.03.2022 12:53 # mafia
    микки братишка, ты какой то слишком нейтральный неопределенный, может уже пора принять чью то сторону а не стоять в сторонке "не осуждаю не одобряю, моя хата с краю"

    такая позиция самая позорная и не вызывает уважения ни у одной из сторон

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  3. true-manc 08.03.2022 12:51 # true-manc
    1 Манчестер Сити 28 69
    2 Ливерпуль 27 63

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

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  4. lexa-arsenal 08.03.2022 12:44 # lexa-arsenal
    Мики почти превратился в агрессивную фешицу. Мы то помним как он писал агрессивные посты во времена коламбуса с mikkiynwa

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  5. lfcmikki14 08.03.2022 12:44 # lfcmikki14
    Чемпионат Англии вновь сводится к противостоянию «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», и Хосеп Гвардиола, главный тренер «горожан», после победы над «Манчестер Юнайтед» дал понять, что сражения с «Ливерпулем» - самые сложные в его тренерской карьере.

    - Самое большое наше достижение - это то, что после трех побед в АПЛ за последние четыре года футболисты все равно очень голодны и снова хотят выигрывать. А ведь многие из них уже давно играют, но все еще не пресытились победами. Наверное, это потому у нас такой оппонент, как «Ливерпуль». В мой карьере еще не было столь напряженных сражений, - считает Гвардиола, слова которого цитирует BBC Sport.

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  6. lexa-arsenal 08.03.2022 12:41 # lexa-arsenal
    Какой же Астер дурачок. Ему пишешь про то что ядерку Нато использовал неоднократно. Он пишет что так надо было

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  7. redman31 08.03.2022 12:35 # redman31
    Матч, по-моему, будет неинтересный. Победитель уже ясен.
    Ждем среды и матча Реал-ПСЖ

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  8. lfcmikki14 08.03.2022 12:26 # lfcmikki14
    Зеленский также заявил, что «охладел» к вопросу вступления Украины в НАТО.

    Жалко его если честно. И Украинцев. Им попользовались и теперь кинули умирать. Янукович в своё время говорил, что когда заключил договор с Европой, через какое - то время понял, что его кинули жестко и Россия для Украины всегда была важным стратегическим партнером. Зеле наобещали с три короба и кинули. Это плохо.

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  9. drogba11cool 08.03.2022 12:23 # drogba11cool
    08.03.2022 12:02 #
    faterlend

    Сделаю вылазку за кошачьим кормом и наполнителем, надеюсь найду.

    Не теряйте, через пару часов продолжим мочить пидорашек!

    Источник: http://fapl.ru/posts/91831/?c=1

    Оказывается хохлы питаются кошачьим кормом и какают в наполнители

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  10. mafia 08.03.2022 12:18 # mafia
    ловите бизнес план от путина малые

    1) рф разносит всю украину, всю инфроструктуру
    2) европа выделяет миллиарды долларов на восстановление
    3) начинается процесс
    4) Путин присоединяет украину к рф
    5) украина в составе рф восстановлена за счет европы

    (ответить)

  11. lfcmikki14 08.03.2022 12:18 # lfcmikki14
    Когда закончится военная спец.операция, чудесным образом на фапл вернётся Грит и пропадёт фатерленд. И будем слушать забавные истории, как Грит на танке российские войска уничтожал :)

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  12. faterlend 08.03.2022 12:02 # faterlend
    Сделаю вылазку за кошачьим кормом и наполнителем, надеюсь найду.

    Не теряйте, через пару часов продолжим мочить пидорашек!

    (ответить)

  13. faterlend 08.03.2022 12:01 # faterlend
    Южная Корея вслед за США и ЕС запретила транзакции с Центральным банком РФ, — сообщает The Wall Street Journal.

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  14. faterlend 08.03.2022 12:00 # faterlend
    Николаевский губернатор Ким сообщил, что ВСУ получили подкрепление и готовят наступление.

    мочить пидорах в сортирах!!!!!!

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