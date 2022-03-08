Анонс матча "Ливерпуль" — "Интер"

Во вторник вечером "Ливерпуль" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Интера", имея перевес в два года после первой встречи.

Поздние голы Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха обеспечили "Ливерпулю" победу 0:2 на "Сан-Сиро" три недели назад. Примечательно, что других ударов в створ в том матче "красные" не нанесли.



Результат первой встречи делает "Ливерпуль" большим фаворитом противостояния, однако главный тренер "красных" Юрген Клопп не расслабляется.



"Они приедут сюда не как туристы. Я знаю, что они хотят отыграться. Мы это приветствуем, потому что мы не та команда, которая обороняет результат", — заявил Клопп на пресс-конференции.



- "Ливерпуль" выиграл 12 из своих 15 матчей во всех соревнованиях в этом календарном году. Три оставшихся — это ничья с "Арсеналом" в Кубке Лиги, ничья с "Челси" в Премьер-Лиге и одержанная только в серии пенальти победа над "Челси" в финале Кубка Лиги.



- На "Энфилде" Ливерпуль" не проигрывает в еврокубках с ноября 2020, когда потерпел поражение 0:2 от "Аталанты".



- "Интер" выиграл только два матча с января и до победы 5:0 над "Салернитаной" на выходных не мог забить в четырех поединках кряду.



- Последний раз "Интер" достигал 1/4 финала Лиги Чемпионов еще в 2011 году.



- Нападающие "Интера" Лаутаро Мартинес и Эдин Джеко на двоих забили 26 голов в этом сезоне Серии А, включая все пять против "Салернитаны".



В преддверии этого матча лазарет "Ливерпуля" опустел. Возобновили занятия в общей группе Жоэль Матип, Тиаго Алькантара и Роберто Фирмино. Последнему, как сказал Клопп, возможно, еще потребуется несколько тренировок.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Ливерпуль" (Англия) — "Интер" (Италия). Первый матч — 2:0

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 23:00 Онлайн-трансляция