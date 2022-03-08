Шервуд: "Кейн — лучший 9-й номер в мире"

Харри Кейн Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Тим Шервуд считает, что нападающий "шпор" Харри Кейн является лучшим 9-м номером в мире.

Накануне Кейн поучаствовал в разгроме "Эвертона" (5:0), отметившись дублем. Обойдя Тьерри Анри и всего на один гол отставая от Фрэнка Лэмпарда, теперь Харри является шестым лучшим бомбардиром Премьер-Лиги всех времен (176 голов).

Шервуд восхищается не только игрой Кейна, но и тем, как долго Харри сохраняет столь высокий уровень.

"Для меня он лучший 9-й номер в мире. Он является таковым последние четыре-пять лет, доказывая это год за годом".

"Замечательно достичь этого уровня, но так долго оставаться на нем — это и делает его лучшим", — сообщил Шервуд Sky Sports.


Метки Кейн, Тоттенхэм, Шервуд

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2022 11:00

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  1. jirrort 08.03.2022 11:38 # jirrort
    Тень Армандо Бройи

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  2. tursa 08.03.2022 11:12 # tursa
    бензема, холанд, жота. как минимум трое уже лучше этого бездаря односезонки

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