Шервуд: "Кейн — лучший 9-й номер в мире"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Тим Шервуд считает, что нападающий "шпор" Харри Кейн является лучшим 9-м номером в мире.

Накануне Кейн поучаствовал в разгроме "Эвертона" (5:0), отметившись дублем. Обойдя Тьерри Анри и всего на один гол отставая от Фрэнка Лэмпарда, теперь Харри является шестым лучшим бомбардиром Премьер-Лиги всех времен (176 голов).



Шервуд восхищается не только игрой Кейна, но и тем, как долго Харри сохраняет столь высокий уровень.



"Для меня он лучший 9-й номер в мире. Он является таковым последние четыре-пять лет, доказывая это год за годом".



"Замечательно достичь этого уровня, но так долго оставаться на нем — это и делает его лучшим", — сообщил Шервуд Sky Sports.