Шервуд: "Кейн — лучший 9-й номер в мире"
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Тим Шервуд считает, что нападающий "шпор" Харри Кейн является лучшим 9-м номером в мире.
Накануне Кейн поучаствовал в разгроме "Эвертона" (5:0), отметившись дублем. Обойдя Тьерри Анри и всего на один гол отставая от Фрэнка Лэмпарда, теперь Харри является шестым лучшим бомбардиром Премьер-Лиги всех времен (176 голов).
Шервуд восхищается не только игрой Кейна, но и тем, как долго Харри сохраняет столь высокий уровень.
"Для меня он лучший 9-й номер в мире. Он является таковым последние четыре-пять лет, доказывая это год за годом".
"Замечательно достичь этого уровня, но так долго оставаться на нем — это и делает его лучшим", — сообщил Шервуд Sky Sports.
08.03.2022 11:00
Просмотров: 485
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Тень Армандо Бройи
(ответить)
бензема, холанд, жота. как минимум трое уже лучше этого бездаря односезонки
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий