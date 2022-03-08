Скоулз: "Де Брюйне — лучший полузащитник в Премьер-Лиге"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз назвал полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне лучшим полузащитником в Премьер-Лиге.

В минувшее воскресенье Де Брюйне привел "Сити" к победе над "Юнайтед" (4:1), отметившись дублем и результативной передачей.



Скоулз по-настоящему восхищается набором навыков Кевина, а также нацеленностью 30-летнего бельгийца на чужие ворота.



"Он лучший полузащитник в Премьер-Лиге, возможно — и в мире".



"Я не могу назвать никого, кто бы сравнился с ним. Он умеет все. Это нормально, когда такого рода футболисты являются великолепными распасовщиками и хорошо держат мяч, но этот парень забивает голы, создает голы, обороняется, а его передачи великолепны".



"Он умеет абсолютно все, что ты хочешь от полузащитника топ-уровня, и его сложно остановить, потому что у него есть поддержка — Бернарду Силва, Джек Грилиш, Фил Фоден всегда рядом. У них отличная команда, и угроза исходит отовсюду".



"Каждый раз, когда он получает мяч, он думает о голе. Он думает о том, как забить или ассистировать, и это отличный настрой", — цитирует Скоулза Daily Mail.