ПСЖ рассматривает Рэшфорда на замену Мбаппе
ПСЖ рассматривает нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда в качестве замены для Килиана Мбаппе.
Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце этого сезона, поэтому французский гранд просто вынужден задумываться о приглашении игрока на замену Килиану.
По информации Daily Mail, ПСЖ рассматривает несколько вариантов, одним из которых является 24-летний Рэшфорд, разочарованный количеством игрового времени при Ральфе Рангнике.
Сейчас у Рэшфорда остается только один полный год по контракту с "Юнайтед", и Маркус всерьез помышляет об уходе из родного клуба.
Но если Рэшфорд уйдет, это поставит "красных дьяволов" в затруднительно положение, ведь по окончании сезона "Олд Траффорд" должен покинуть Эдинсон Кавани, а будущее Криштиану Роналду тоже вызывает вопросы.
Помочь "Юнайтед" удержать Рэшфорда может назначение главным тренером Маурисио Почеттино, который сейчас трудится в ПСЖ и который является большим поклонником Маркуса.
08.03.2022 07:00
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Пижо вместо ламборгини.
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