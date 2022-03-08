ПСЖ рассматривает Рэшфорда на замену Мбаппе

ПСЖ рассматривает нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда в качестве замены для Килиана Мбаппе.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце этого сезона, поэтому французский гранд просто вынужден задумываться о приглашении игрока на замену Килиану.



По информации Daily Mail, ПСЖ рассматривает несколько вариантов, одним из которых является 24-летний Рэшфорд, разочарованный количеством игрового времени при Ральфе Рангнике.



Сейчас у Рэшфорда остается только один полный год по контракту с "Юнайтед", и Маркус всерьез помышляет об уходе из родного клуба.



Но если Рэшфорд уйдет, это поставит "красных дьяволов" в затруднительно положение, ведь по окончании сезона "Олд Траффорд" должен покинуть Эдинсон Кавани, а будущее Криштиану Роналду тоже вызывает вопросы.



Помочь "Юнайтед" удержать Рэшфорда может назначение главным тренером Маурисио Почеттино, который сейчас трудится в ПСЖ и который является большим поклонником Маркуса.