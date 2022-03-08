Консорциум из Саудовской Аравии хочет купить "Челси"
Консорциум из Саудовской Аравии выразил заинтересованность в приобретении "Челси" у Романа Абрамовича.
В данный момент Абрамович вынужденно ищет покупателя на свой клуб, поручив эту задачу торговому банку Raine Group из Нью-Йорка.
По информации Goal, в минувшее воскресенье на контакт с Raine Group вышли неназванные инвесторы из Саудовской Аравии, которые активно вкладываются в медиа, рекламу и спортивные бренды по всему миру.
Но главный источник доходов неназванного консорциума, имеющего офисы в ОАЭ и Саудовской Аравии, заключается в продаже телевизионных прав в арабских странах.
Пока неясно, сколько денег готовы предложить саудиты. Интерес к покупке "Челси" проявили около 10 сторон, и Абрамович надеется сделать свой выбор к 15 марта.
Добавим, что саудиты уже владеют одним клубом в Премьер-Лиге. 80 процентов акций "Ньюкасла" принадлежат Суверенному фонду Саудовской Аравии.
08.03.2022 06:00
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