Консорциум из Саудовской Аравии хочет купить "Челси"

Консорциум из Саудовской Аравии выразил заинтересованность в приобретении "Челси" у Романа Абрамовича.

В данный момент Абрамович вынужденно ищет покупателя на свой клуб, поручив эту задачу торговому банку Raine Group из Нью-Йорка.



По информации Goal, в минувшее воскресенье на контакт с Raine Group вышли неназванные инвесторы из Саудовской Аравии, которые активно вкладываются в медиа, рекламу и спортивные бренды по всему миру.



Но главный источник доходов неназванного консорциума, имеющего офисы в ОАЭ и Саудовской Аравии, заключается в продаже телевизионных прав в арабских странах.



Пока неясно, сколько денег готовы предложить саудиты. Интерес к покупке "Челси" проявили около 10 сторон, и Абрамович надеется сделать свой выбор к 15 марта.



Добавим, что саудиты уже владеют одним клубом в Премьер-Лиге. 80 процентов акций "Ньюкасла" принадлежат Суверенному фонду Саудовской Аравии.