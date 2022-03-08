"Тоттенхэм" катком проехался по "Эвертону", отпраздновав победу со счетом 5:0.

Относительно минимального поражения от "Мидлсбро" в Кубке Англии в стартовом составе "шпор" произошло только одно изменение. Это Родриго Бентакур появился вместо Харри Уинкса.



У "ирисок" можно было обнаружить сразу шесть перестановок относительно кубкового матча с "Борэм Вуд". Вернулись в старт Джордан Пикфорд, Мейсон Холгейт, Шеймус Коулмен, Донни Ван де Бек, Ришарлисон и Доминик Калверт-Левин.



"Тоттенхэм" хорошо начал матч, стремясь атаковать с помощью быстрых выпадов. Именно это и позволило хозяевам открыть счет на 14-й минуте. Райан Сессеньон догнал мяч уже почти у лицевой линии, после чего прострелил к воротам, где прессингуемый Харри Кейном Майкл Кин совершил автогол — 1:0.



Не успев прийти в себя, "Эвертон" пропустил еще раз. Получив короткий пас от Кейна, Сон Хен Мин ворвался в штрафную и вторым касанием направил мяч в подмышечную область голкиперу гостей Джордану Пикфорду — 2:0.



Пропустив два быстрых гола, затем "ириски" чуть отодвинули игру от своих ворот, но лишь стали нарываться на один быстрый выпад "шпор" за другим.



На 28-й минуте Сон выскочил один на один с Пикфордом, который ногами отразил удар южнокорейца, а добивание Кейна вышло неточным.



Вскоре Пикфорд еще раз выручил свою команду, не позволив отличиться Мэтту Дохерти, но на 37-й минуте третий гол все таки случился. Это Кейн уверенно реализовал выход один на один, пробив с границы штрафной площади — 3:0.



Второй тайм тоже начался с быстрого угла. Деян Кулусевски, оказавшись на правом краю штрафной, выполнил прострел к дальней штанге, где открылся вышедший на замену Серхио Регилон — 4:0.



"Эвертон" был совершенно деморализован, а "Тоттенхэм" и не думал останавливаться. Вскоре Эрик Дайер отметился ударом головой — крестовина!



Пятый гол не заставил себя ждать. На 55-й минуте Дохерти из глубины поля забросил мяч на левый край штрафной, а Кейн пробил с лету — 5:0.



Постепенно игра стала затухать. "Шпоры" насытились, хотя при желании могли забить еще.



"Эвертон" оказался совершенно беззащитен перед кинжальными атаками соперника. Нет ничего удивительного, что с такой игрой "ириски" сражаются только за выживание.



"Тоттенхэм" — "Эвертон". Отчет о матче