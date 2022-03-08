"Тоттенхэм" катком проехался по "Эвертону"
"Тоттенхэм" катком проехался по "Эвертону", отпраздновав победу со счетом 5:0.
Относительно минимального поражения от "Мидлсбро" в Кубке Англии в стартовом составе "шпор" произошло только одно изменение. Это Родриго Бентакур появился вместо Харри Уинкса.
У "ирисок" можно было обнаружить сразу шесть перестановок относительно кубкового матча с "Борэм Вуд". Вернулись в старт Джордан Пикфорд, Мейсон Холгейт, Шеймус Коулмен, Донни Ван де Бек, Ришарлисон и Доминик Калверт-Левин.
"Тоттенхэм" хорошо начал матч, стремясь атаковать с помощью быстрых выпадов. Именно это и позволило хозяевам открыть счет на 14-й минуте. Райан Сессеньон догнал мяч уже почти у лицевой линии, после чего прострелил к воротам, где прессингуемый Харри Кейном Майкл Кин совершил автогол — 1:0.
Не успев прийти в себя, "Эвертон" пропустил еще раз. Получив короткий пас от Кейна, Сон Хен Мин ворвался в штрафную и вторым касанием направил мяч в подмышечную область голкиперу гостей Джордану Пикфорду — 2:0.
Пропустив два быстрых гола, затем "ириски" чуть отодвинули игру от своих ворот, но лишь стали нарываться на один быстрый выпад "шпор" за другим.
На 28-й минуте Сон выскочил один на один с Пикфордом, который ногами отразил удар южнокорейца, а добивание Кейна вышло неточным.
Вскоре Пикфорд еще раз выручил свою команду, не позволив отличиться Мэтту Дохерти, но на 37-й минуте третий гол все таки случился. Это Кейн уверенно реализовал выход один на один, пробив с границы штрафной площади — 3:0.
Второй тайм тоже начался с быстрого угла. Деян Кулусевски, оказавшись на правом краю штрафной, выполнил прострел к дальней штанге, где открылся вышедший на замену Серхио Регилон — 4:0.
"Эвертон" был совершенно деморализован, а "Тоттенхэм" и не думал останавливаться. Вскоре Эрик Дайер отметился ударом головой — крестовина!
Пятый гол не заставил себя ждать. На 55-й минуте Дохерти из глубины поля забросил мяч на левый край штрафной, а Кейн пробил с лету — 5:0.
Постепенно игра стала затухать. "Шпоры" насытились, хотя при желании могли забить еще.
"Эвертон" оказался совершенно беззащитен перед кинжальными атаками соперника. Нет ничего удивительного, что с такой игрой "ириски" сражаются только за выживание.
"Тоттенхэм" — "Эвертон". Отчет о матче
08.03.2022 00:55
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Скайдримс.
На всякий отвечу тут.
Терракт, который аль каида совершил в америке - погибло 3к жителей. Это жертвы сравнимы с войной!!!!!
Война это чистый ответ нв теракт.
Ядерка это предлог для вторжения. Путин кстати тоже как предлог вторжения говорил о ядерке, которую в киеве могут изготавливать, ору...
Более того ты пруф кидаешь википедию, где я могу править даже что угодно. Пруф блять это русская вики, нвписананная русским ваньком против ненавистной америки.
Сша точно не добро. Но это не фашики, которые идут на братский народ. Рашка это мордор.
(ответить)
Сутулый не тренер. Берется за дела которые не по силам и жидко обсирается. Надо было как Стиви начинать умеренно, собирать опыт в незначительных клубах, которые не особо на слуху и только потом уже идти в дробилку
(ответить)
https://www.google.com/amp/s/www.ukrinform.ru/amp/rubric-ato/3422517-patriarh-moskovskij-kirill-opravdal-vojnu-protiv-ukrainy.html
Раися не зло
Вы фсе врети!
Их воины просто выполняют прмказ, они не фашисты! Немцы тоже выполняли приказ гитлера, но онт не фашисты, они семейные люди были, их просто заставили воевать(
(ответить)
Тоттенхэм был великолепен просто. Идеальный матч. Кулушевски просто божил. С победой!
COYS
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https://www.youtube.com/watch?v=oIh0bwQEAhw
Вы все врете фсееее!
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