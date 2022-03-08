Магуайр: "Теперь мы должны одерживать победу за победой"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что после фиаско в дерби с "Манчестер Сити" его команда собирается "одерживать победу за победой".

Воскресное поражение 4:1 в дерби Манчестера стало большим ударом по шансам "Юнайтед" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.



Магуайр понимает, что у его команды почти не осталось пространства для ошибок, поэтому настраивается на победную серию — начиная с выезда к "Тоттенхэму" в ближайшую субботу.



"Мы знаем, что это важный период, потому что сезон вступает в свою завершающую фазу. Мы знаем, что нас ждет отрезок матчей, где мы должны одерживать победу за победой".



"Мы более чем способны на это, но нужно показывать это на поле. Мы должны показывать это в каждом матче, двигаясь матч за матчем. Дальше нас ждет большой матч против "Тоттенхэма", и именно на этом нам нужно сосредоточиться".



"Знаю, ближайшие пару дней мы будем расстроены, как и всегда, когда ты проигрываешь один из больших матчей. Парни опустошены".



"Однако мы проанализируем матч и определим, в чем можем прибавить. Когда мы отправимся к "Тоттенхэму", нам нужно быть готовыми проявить себя и добыть нужный результат", — цитирует Магуайра The Independent.