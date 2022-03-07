Лазарет "Ливерпуля" опустел после того, как защитник Жоэль Матип, полузащитник Тиаго Алькантара и нападающий Роберто Фирмино возобновили полноценные тренировки.

Из-за болезни Матип не принимал участия в победе над "Вест Хэмом" в минувшую субботу, тогда как Тиаго пропустил и финал Кубка Лиги против "Челси", повредив заднюю поверхность бедра во время разминки на "Уэмбли".



Из всех троих Фирмино отсутствовал дольше всех, получив травму паха в матче Лиги Чемпионов против "Интера" три недели назад.



Однако в преддверии ответной встречи с "Интером" главный тренер "красных" Юрген Клопп поведал, что все трое уже вернулись в общую группу.



"Кажется, еще вчера все они полноценно тренировались. Если честно, я пока не уверен, что это нам даст, потому что нам нужно посмотреть, как они отреагировали на нагрузку".



"Тиаго пропустил только неделю, поэтому он, наверное, будет в порядке, но нам нужно дождаться подтверждения. Жоэль отсутствовал три-четыре дня, поэтому он точно в порядке".



"Бобби отсутствовал дольше, и это была его первая тренировка, поэтому нам нужно понаблюдать за ним. Наверное, ему еще нужно несколько дней полноценных тренировок", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".