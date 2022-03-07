Де Брюйне: "Я бы не сказал, что игроки МЮ сдались"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне не согласился с предположением, что игроки "Манчестер Юнайтед" сдались в концовке воскресного дерби.

После поражения 4:1 накануне легенды "Юнайтед" Рой Кин и Гари Невилл обвинили "красных дьяволов", что те бросили играть после третьего пропущенного гола на 68-й минуте.



Де Брюйне понимает, почему сложилось такое впечатление, но считает, что это заслуга "Сити", а не недостаток "Юнайтед".



"Сложно сказать (сдались ли игроки МЮ раньше времени). Очень сложно приспособиться, когда ты играешь против прессингующей команды, поэтому, возможно, это слегка выглядело так, словно они сдались. Очень сложно выдерживать это все 90 минут".



"В первом тайме нам было чуть сложнее, потому что они прессинговали немного выше, чем обычно, однако во втором тайме мы стали находить нужные свободные зоны".



"Я видел последние 10 минут, и могло показаться, словно они сдались. Свободные зоны становились больше, но я бы не сказал, что они сдались. Сложно сказать", — цитирует Де Брюйне ESPN.