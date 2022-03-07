Фофана заключил новый контракт с "Лестером" до 2027 года

Весле Фофана Защитник "Лестера" Весле Фофана заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2027 года.

Фофана выступает за "Лестер" после своего перехода из "Сент-Этьена" в октябре 2020. В своем дебютном английском сезоне Весле сыграл 38 матчей во всех соревнованиях.

Фофана завоевал с "Лестером" Кубок Англии, но в этом сезоне еще не сыграл ни минуты из-за перелома ноги, полученного в предсезонном матче против "Вильярреала" в августе.

Однако тяжелая травма не помешала "лисам" наградить 21-летнего француза за достигнутый прогресс.

"Я очень рад заключить новый контракт. Предложив мне сделку до 2027 года, клуб показал, что верит в меня. Я очень счастлив быть здесь. Это мой клуб, я люблю фанатов, поэтому я очень счастлив и предвкушаю свое возвращение на поле", — сообщил Фофана.

Добавим, что Фофана тренируется в общей группе с февраля и, по слухам, может сыграть против "Ренна" в Лиге Конференций в четверг.


Метки контракты, Лестер, Фофана

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2022 20:00

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