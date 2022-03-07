Джеррард надеется, что "Вилла" сохранит Коутиньо

Наставник "Астон Виллы" Стивен Джеррард надеется, что его клубу удастся сохранить полузащитника Филиппе Коутиньо по окончании сезона.

"Вилла" удивила многих, когда в январе сумела арендовать Коутиньо у "Барселоны". С тех пор Филиппе сыграл семь матчей, забив три гола и отдав три результативные передачи.



Теперь Джеррард хочет, чтобы его клуб выкупил 29-летнего бразильца. Однако Стивен понимает, что последнее слово будет за его боссами.



"Фил был успешен в "Барселоне", но у него были и сложные периоды. Он достиг того этапа, когда ему требовалась смена сценария, смена обстановки".



"Если мы хотим стать тем местом, где он захочет остаться, значит нам нужно строить команду вокруг талантов вроде Фила, потому что он игрок топ-уровня, когда в порядке".



"Все хорошие команды, обладают игроками, которые меняют ход матчей и которых соперники опасаются еще до стартового свистка. Фил обладает этим статусом и придает уверенности своим партнерам по команде".



"Я не контролирую вопросы насчет трансферов и зарплат. Я лишь могу высказать свое мнение нашему руководству и владельцам. Они смотрят матчи и примут окончательное решение. Фил уже показал, на что он способен", — цитирует Джеррарда Dail Mail.