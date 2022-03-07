Клопп вновь призвал вернуть пять замен в Премьер-Лиге

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз предложил клубам Премьер-Лиги вернуться к пяти заменам.

В 2020 году правило о пяти заменах было введено в качестве временной меры для помощи командам после вынужденного простоя из-за коронавируса.



Затем все остальные ведущие европейские лиги оставили пять замен, и только Премьер-Лига вернулась к классическим трем. Клопп, чья команда едва завоевала Кубок Лиги и сражается на трех других фронтах, видит в этом угрозу здоровью игроков.



"Мы играем по графику воскресенье-среда-суббота-вторник. Это ужасное расписание".



"Если мы можем сделать пять замен, мы должны это сделать. Если нет, то нет. Важно, чтобы мы попробовали снова".



"Только в Премьер-Лиге нет пяти замен, и это проблема. Я не вижу, почему до людей это так долго доходит. Премьер-Лига тоже должна беречь своих лучших игроков".



"Пять замен не дают тебе преимущества, все решает качество твоего футбола", — цитирует Клоппа ESPN.