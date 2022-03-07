"Челси" может столкнуться с исходом звезд

"Челси" может столкнуться с исходом звездных игроков в связи с неопределенностью, нависшей над клубом.

Как известно, в данный момент "Челси" выставлен на продажу. Роман Абрамович вынужден искать покупателя на свой любимый клуб из-за угрозы санкций.



По информации The Athletic, внутри клуба существуют большие опасения, что уход Абрамовича заставит Марину Грановскую, Брюса Бака и Петра Чеха тоже покинуть "Стэмфорд Бридж".



За харизматичными руководителями на выход могут потянуться и игроки. Причем речь идет не только о Антонио Рюдигере, Андреасе Кристенсене и Сесаре Аспиликуэте, чьи контракты и так истекают летом.



Новый порядок и опасения за свою финансовую стабильность могут подтолкнуть "Челси" к продаже ряда звездных игроков, с которыми клуб изначально не планировал расставаться летом.