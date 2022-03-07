"Челси" может столкнуться с исходом звезд
"Челси" может столкнуться с исходом звездных игроков в связи с неопределенностью, нависшей над клубом.
Как известно, в данный момент "Челси" выставлен на продажу. Роман Абрамович вынужден искать покупателя на свой любимый клуб из-за угрозы санкций.
По информации The Athletic, внутри клуба существуют большие опасения, что уход Абрамовича заставит Марину Грановскую, Брюса Бака и Петра Чеха тоже покинуть "Стэмфорд Бридж".
За харизматичными руководителями на выход могут потянуться и игроки. Причем речь идет не только о Антонио Рюдигере, Андреасе Кристенсене и Сесаре Аспиликуэте, чьи контракты и так истекают летом.
Новый порядок и опасения за свою финансовую стабильность могут подтолкнуть "Челси" к продаже ряда звездных игроков, с которыми клуб изначально не планировал расставаться летом.
07.03.2022 17:00
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Последние комментарии:
даже хз кого можно былоб оттуда цепануть.
Маунта мб
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хахахахахаах
сюрприз-сюрприз серидинатаблицси
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О каких звезд речь? Лукаку?
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с детства за мс
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Щельси писта! Эхххехеххх, ахахахххх!!!
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хиххихихих, щель88 поганая как ашчушчэния от фалоса в сракотане?
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Новость для сбора хомячков
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Накуй такую чушь постить? Играют игроки за клуб а не за владельца! Владелец может быть негар мусульманин или белый неважно кто.....
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Шеснолси since 2003-2023
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все в Ньюкасл побегут!
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да шож такое
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