"Челси" может столкнуться с исходом звезд

Стэмфорд Бридж "Челси" может столкнуться с исходом звездных игроков в связи с неопределенностью, нависшей над клубом.

Как известно, в данный момент "Челси" выставлен на продажу. Роман Абрамович вынужден искать покупателя на свой любимый клуб из-за угрозы санкций.

По информации The Athletic, внутри клуба существуют большие опасения, что уход Абрамовича заставит Марину Грановскую, Брюса Бака и Петра Чеха тоже покинуть "Стэмфорд Бридж".

За харизматичными руководителями на выход могут потянуться и игроки. Причем речь идет не только о Антонио Рюдигере, Андреасе Кристенсене и Сесаре Аспиликуэте, чьи контракты и так истекают летом.

Новый порядок и опасения за свою финансовую стабильность могут подтолкнуть "Челси" к продаже ряда звездных игроков, с которыми клуб изначально не планировал расставаться летом.


Метки Абрамович, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 07.03.2022 18:17 # gerrard08
    даже хз кого можно былоб оттуда цепануть.
    Маунта мб

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  2. bangladesh 07.03.2022 18:13 # bangladesh
    хахахахахаах

    сюрприз-сюрприз серидинатаблицси

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  3. high-malvern 07.03.2022 18:09 # high-malvern
    О каких звезд речь? Лукаку?

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  4. nietzsche 07.03.2022 17:55 # nietzsche
    с детства за мс

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  5. mcfc-fantactic 07.03.2022 17:48 # mcfc-fantactic
    Щельси писта! Эхххехеххх, ахахахххх!!!

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  6. arsenalbigfan 07.03.2022 17:40 # arsenalbigfan
    хиххихихих, щель88 поганая как ашчушчэния от фалоса в сракотане?

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  7. jirrort 07.03.2022 17:34 # jirrort
    Новость для сбора хомячков

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  8. chelsiukpro 07.03.2022 17:34 # chelsiukpro
    Накуй такую чушь постить? Играют игроки за клуб а не за владельца! Владелец может быть негар мусульманин или белый неважно кто.....

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  9. chr1s8rown 07.03.2022 17:33 # chr1s8rown
    Шеснолси since 2003-2023

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  10. irbis85 07.03.2022 17:18 # irbis85
    все в Ньюкасл побегут!

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  11. chlesea88 07.03.2022 17:07 # chlesea88
    да шож такое

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