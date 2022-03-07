Почеттино — больше не фаворит номер один на работу в МЮ

Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино уже не является абсолютным фаворитом на роль следующего главного тренера "Манчестер Юнайтед".

По информации The Guardian, Ральф Рангник освободит тренерский мостик "Юнайтед" в конце сезона, несмотря на слухи о том, что немецкий специалист может получить свою работу на постоянной основе.

Долгое время кандидатом номер один на роль постоянного рулевого "красных дьяволов" считался Почеттино, однако теперь с Маурисио сравнялся Эрик Тен Хаг из "Аякса".

В последнее время у Тен Хага прибавилось поклонников на "Олд Траффорд", и теперь его шансы с Почеттино равны. Издание также может подтвердить, что "Юнайтед" уже установил контакт и Эриком, и с Маурисио.


Метки Аякс, Почеттино, ПСЖ, Тен Хаг, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2022 16:00

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