Почеттино — больше не фаворит номер один на работу в МЮ

Маурисио Почеттино уже не является абсолютным фаворитом на роль следующего главного тренера "Манчестер Юнайтед".

По информации The Guardian, Ральф Рангник освободит тренерский мостик "Юнайтед" в конце сезона, несмотря на слухи о том, что немецкий специалист может получить свою работу на постоянной основе.



Долгое время кандидатом номер один на роль постоянного рулевого "красных дьяволов" считался Почеттино, однако теперь с Маурисио сравнялся Эрик Тен Хаг из "Аякса".



В последнее время у Тен Хага прибавилось поклонников на "Олд Траффорд", и теперь его шансы с Почеттино равны. Издание также может подтвердить, что "Юнайтед" уже установил контакт и Эриком, и с Маурисио.