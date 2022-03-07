Кин: "Пять или шесть игроков больше никогда не должны сыграть за МЮ"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что пяти-шести игрокам больше нельзя разрешать играть за "красных дьяволов" после поражения 4:1 от "Манчестер Сити".
Накануне "Юнайтед" крупно проиграл дерби Манчестера, но больше всего Кина расстроило то, насколько безвольно "дьяволы" это сделали.
"Тебе противостоит команда топ-уровня, и ты обязан возвращаться назад и вступать в отбор. Это лишь является отражением того, что происходит в клубе — они так далеко позади других команд".
"Мы постоянно слышим о разных вещах, творящихся в раздевалке, но в какой-то момент в тебе должна взыграть гордость".
"Есть пять или шесть игроков, которые больше никогда не должны сыграть за "Манчестер Юнайтед". Им должно быть стыдно за свою игру".
"У "Сити" великолепная команда, и поэтому они чемпионы. Ты надеялся, что хотя бы замены взбодрят игру, но они не были готовы бегать. Я имею ввиду пару парней в полузащите, Ван-Биссаку, Фреда, Магуайра, Рэшфорда. Я могу продолжать".
"Сити" не потребовалось играть в свой лучший футбол. В запасе у них еще оставалась пара передач. Они играючи расправились с "Юнайтед", как и на "Олд Траффорд".
"Это был матч мужчин против мальчиков, как говорили в прежние времена. Они просто сдались, и это постыдно".
"Юнайтед" так и не попытался вернуться в игру. После третьего гола они выбросили белый флаг, и игра закончилась. Это было немыслимо", — сообщил Кин Sky Sports.
07.03.2022 15:00
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Последние комментарии:
Рой Кин нужен в штабе, МЮ мудаки.
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Чисто пару топ покупок.
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Хорошо что кин тоже никогда не сможет сыграть за мю
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