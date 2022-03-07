Мата покинет "Юнайтед" в конце сезона
Полузащитник Хуан Мата покинет "Манчестер Юнайтед" в конце этого сезона.
Прошлым летом Мата согласился продлить свой контракт с "Юнайтед" на 12 месяцев, но в этом сезоне является игроком глубокого запаса, сыграв лишь четыре матча — и ни минуты в Премьер-Лиге.
По информации The Athletic, Мата хорошо тренируется и находится в недоумении, почему наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник совершенно ему не доверяет. Хуан чувствует, что все еще годится для выступлений на топ-уровне.
The Athletic ожидает, что по окончании сезона Мата свободным агентом вернется в родную Испанию. Интерес к 33-летнему полузащитнику уже проявили некоторые клубы Ла Лиги.
Добавим, Мата выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Челси" в январе 2014. За это время Хуан забил 51 гол и отдал 47 результативных передач в 277 матчах.
07.03.2022 14:00
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Очень рад, что этот коротышка так ничего и не выиграл с Юнайтед. Помнится, как он написал письмо болельщикам Челси перед уходом, где клялся в любви к клубу, а через 2 года вовсю праздновал гол в наши ворота.
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51 гол? Ебнулся, админ? Это скорее за всю карьеру если
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