Мата покинет "Юнайтед" в конце сезона

Полузащитник Хуан Мата покинет "Манчестер Юнайтед" в конце этого сезона.

Прошлым летом Мата согласился продлить свой контракт с "Юнайтед" на 12 месяцев, но в этом сезоне является игроком глубокого запаса, сыграв лишь четыре матча — и ни минуты в Премьер-Лиге.



По информации The Athletic, Мата хорошо тренируется и находится в недоумении, почему наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник совершенно ему не доверяет. Хуан чувствует, что все еще годится для выступлений на топ-уровне.



The Athletic ожидает, что по окончании сезона Мата свободным агентом вернется в родную Испанию. Интерес к 33-летнему полузащитнику уже проявили некоторые клубы Ла Лиги.



Добавим, Мата выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Челси" в январе 2014. За это время Хуан забил 51 гол и отдал 47 результативных передач в 277 матчах.